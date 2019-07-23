سحب, لقب, ملكة, جمال, بسبب, مهاجمتها, للحجاب, والسود!,

كلمات متعلقةسحب, لقب, ملكة, جمال, بسبب, مهاجمتها, للحجاب, والسود!,
يمكن لمستخدمي "واتس آب" على هواتف "آيفون" الاستماع إلى الرسائل الصوتية دون الحاجة...
كشفت خبيرة ملكية أن الأميرة ديانا أرادت أن تتزوج مرة أخرى وإنجاب المزيد من...
نشر موظفو مؤسسة الحياة البرية في الهند صورا لنمر لجأ إلى أحد المنازل هربا من...
قام الشاب الهندي ” شيام سيكارفار ” البالغ من العمر 22 عاما بالانتحار شنقا في بث...
تعتبر منطقة أرخانغلسك في شمال غرب روسيا من المناطق غنية باكتشافات الأحجار...
إذا كنت من مستخدمي هواتف آيفون، وصرت تشتكي من النفاد السريع للبطارية، فإن هناك...
اشتهر الماعز الملقب بـ "راموس" بعد أن نشر مالكه صورا له، عبر مواقع التواصل...
اكتشف خبراء الطب الشرعي آلاف العظام في غرف الدفن داخل الفاتيكان، أثناء البحث...
شهد سياح حديقة كروغر الوطنية، في جنوب إفريقيا، مشهدا حيا من "شريعة الغاب"، وصور...
عثر خبراء المحافظة على البيئة على سلحفاة حديثة الولادة برأسين في جزيرة مابول...