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سحب لقب ملكة جمال بسبب مهاجمتها للحجاب والسود!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



جردت الفائزة بلقب "ملكة جمال ميشيغان" كاتي تشو من لقبها، وأبعدت عن المشاركة في مسابقة "ملكة جمال العالم في أمريكا" بسبب ‏منشوراتها في مواقع التواصل الاجتماعي.‏



ونشرت تشو البالغة من العمر 20 عاما، عبر حسابها في "تويتر" نسخة من رسالة تلقتها من المسؤولين في مؤسسة "ملكة جمال أمريكا" تعلن تجريدها من اللقب.


وقالت تشو: "اتهمتني رئيسة مؤسسة "ملكة جمال أمريكا" بأنني عنصرية أعاني من الإسلاموفوبيا".


وأشارت ملكة جمال ميشيغان إلى أن تجريدها من اللقب كان بسبب رفضها ارتداء الحجاب العام الماضي، عندما اقتربت من كشك لجمعية الطلاب المسلمين ورفضت دعوة ودية لارتداء الحجاب على سبيل التجربة الاجتماعية.


ونشرت تشو بعد تلك الحادثة عام 2018 تغريدة، حذفت فيما بعد، قالت فيها:"إن ارتداء الحجاب محاولة لكي تعتاد النساء على الاضطهاد في ظل الإسلام".


كما أنها نشرت في تغريدة أخرى، حذفت أيضا، قالت فيها:"هل تعلمون أن معظم حالات الوفاة عند السود ناجمة عن سود آخرين؟.. قم بإصلاح المشكلات داخل مجتمعك قبل إلقاء اللوم على الآخرين".




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