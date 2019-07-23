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اليكم موعد طرح ألبوم عمرو دياب الجديد ” أنا غير “



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قررت شركة ” ناي ” الشركة المنتجة لألبوم الفنان المصري عمرو دياب والمملوكة له موعد طرح الألبوم الخاص به والذي يحمل إسم ” أنا غير ” في 26 سبتمبر المقبل .

وذلك بعد أن يتم طرح الأغاني تباعا بطريقة ” السينجل ” خلال شهر أغسطس .

 ويواصل عمرو دياب العمل على الألبوم ووضع اللمسات النهائية له وأجرى أكثر من تعديل عليه خلال الفترة الماضية .



ويتعاون عمرو دياب في ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين مثل : الشاعر أحمد مرزوق في التعامل الأول بينهما و أمير طعيمة ونادر عبد الله ومحمد رحيم و أيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وصابر كمال ومحمدي وخالد تاج الدين .


ومن الموزعين : أسامة الهندي الذي تولى توزيع غالبية أغانيه وحميد الشاعري .


 كان عمرو دياب قد طرح البوستر الخاص بالألبوم كاشفا عن اسمه ” أنا غير” كما طرح برومو أغنية ” بحبه ” .




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