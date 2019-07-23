اليكم, موعد, طرح, ألبوم, عمرو, دياب, الجديد, ”, أنا, غير, “,

قررت شركة ” ناي ” الشركة المنتجة لألبوم الفنان المصري عمرو دياب والمملوكة له موعد طرح الألبوم الخاص به والذي يحمل إسم ” أنا غير ” في 26 سبتمبر المقبل .

وذلك بعد أن يتم طرح الأغاني تباعا بطريقة ” السينجل ” خلال شهر أغسطس .ويواصل عمرو دياب العمل على الألبوم ووضع اللمسات النهائية له وأجرى أكثر من تعديل عليه خلال الفترة الماضية .ويتعاون عمرو دياب في ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين مثل : الشاعر أحمد مرزوق في التعامل الأول بينهما و أمير طعيمة ونادر عبد الله ومحمد رحيم و أيمن بهجت قمر وأحمد المالكي وصابر كمال ومحمدي وخالد تاج الدين .ومن الموزعين : أسامة الهندي الذي تولى توزيع غالبية أغانيه وحميد الشاعري .كان عمرو دياب قد طرح البوستر الخاص بالألبوم كاشفا عن اسمه ” أنا غير” كما طرح برومو أغنية ” بحبه ” .