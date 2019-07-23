تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-24 00:13:59 بوجبا ولوكاكو ونيمار يعطلون صفقة ديبالا |  2019-07-24 00:12:35 السفير دانون يكشف عن طرق تهريب الاسلحة والمعدات الى منظمة حزب الله |  2019-07-24 00:11:23 روسيا لامريكا: لن نسمح بفرض "صفقة القرن" على الفلسطينيين |  2019-07-24 00:30:11 اطلاق نار على سيارة بعد دهس شرطي في كفرياسيف |  2019-07-23 23:34:59 ابوعبيدة يمنح القيادة الاسرائيلية فرصة اخيرة لانهاء ملف جنوده الاسرى |  2019-07-23 23:30:49 والدة الشهيد اسيل عاصله:دم ابنائنا سيلاحق براك الى يوم الدين |  2019-07-23 17:12:59 اعتقالات واستدعاءات على خلفية "إهانة المدون السعودي" |  2019-07-23 17:06:03 إدانة أوروبية شديدة لهدم المنازل |  2019-07-23 22:00:10 سبب محزن "منع" الأميرة ديانا من الزواج مجددا! |  2019-07-23 20:08:51 ألابا: اهتمام برشلونة شرف لي |  2019-07-23 17:07:47 جوارديولا يرد على اتهامات الغطرسة |  2019-07-23 17:03:19 كيف تتخلص من الانفلونزا خلال وقت قصير؟ |  2019-07-23 16:02:20 فيديو.. طفل بريطاني يحظى بفرصة اللعب مع ميسي |  2019-07-23 16:01:07 مصر.. شاب يلاحق والده ويحرقه حيا |  2019-07-23 16:00:02 المغرب - شيخ ينشر فيديو إباحيًا له عن طريق الخطأ |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

قمر بالبيكيني على شاطئ البحر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشرت الفنانة قمر صورًا عبر حسابها الخاص على انستغرام ظهرت فيها بلوكٍ صيفيّ بامتياز، مرتديّة بيكيني على شاطئ البحر وذلك في جلسة تصويرٍ جديدة خضعت لها أخيرًا.



وتفاعل روّاد الإنترنت مع صور قمر الجديدة، أمّا هي فأرفقت الصور بعبارة :”

 ووصفت نفسها بصورة أخرى بالـ” الفتاة المشتعلة”.




كلمات متعلقة

قمر, بالبيكيني, على, شاطئ, البحر,

تابعونــا

أصالة نصري مصدومة جدّاً.. والسبب! أصالة نصري مصدومة جدّاً.. والسبب! 2019-07-23 | 20:10:34

“أحاول جاهدة أن أرتقي بنفسي لأصل لجزء من طموح من يحبّني فيني، وأعلم مدى خطورة أن...

اليكم موعد طرح ألبوم عمرو دياب الجديد ” أنا غير “ اليكم موعد طرح ألبوم عمرو دياب الجديد ” أنا غير “ 2019-07-23 | 16:00:06

قررت شركة ” ناي ” الشركة المنتجة لألبوم الفنان المصري عمرو دياب والمملوكة له...

نوال الزغبي ترد بعد تشبيهها بنانسي عجرم! نوال الزغبي ترد بعد تشبيهها بنانسي عجرم! 2019-07-23 | 13:45:21

أطلقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي خلال الفترة الماضية كليباً جديداً لثلاث...

صور - تكريم نجوم الموسيقى في حفل جوائز الميما لعام 2019 صور - تكريم نجوم الموسيقى في حفل جوائز الميما لعام 2019 2019-07-23 | 12:00:47

أقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز ” الميما MEMA ” لعام 2019 بأحد فنادق القاهرة وسط حضور...

تدهور الحالة الصحية لفاروق الفيشاوي ..نجله :حالتة حرجة تدهور الحالة الصحية لفاروق الفيشاوي ..نجله :حالتة حرجة 2019-07-23 | 10:47:20

تعرض الفنان المصري ” فاروق الفيشاوي ” إلى وعكة صحية شديدة أثناء تواجده في منزله...

عادل إمام يلجأ إلى مباحث الإنترنت عادل إمام يلجأ إلى مباحث الإنترنت 2019-07-22 | 16:00:35

كشف مصدر مقرب من النجم المصري ” عادل إمام ” عن تفكيره في اللجوء إلى مباحث...

وفاة الإعلامية صابرين بورشيد بعد صراع مع السرطان وفاة الإعلامية صابرين بورشيد بعد صراع مع السرطان 2019-07-22 | 14:43:46

توفيت اليوم الاثنين الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد، عن عمر يناهز ٣٤...

خمنوا من هي لجنة تحكيم the voice بالموسم المقبل! خمنوا من هي لجنة تحكيم the voice بالموسم المقبل! 2019-07-22 | 13:30:10

ستتكون لجنة تحكيم برنامج ذا فويس للموسم المقبل من احلام راغب علامة ومحمد حماقي...

أحلام تهنّئ إيلي صعب بزفاف ابنه: يارب تشوف احفاد احفاده أحلام تهنّئ إيلي صعب بزفاف ابنه: يارب تشوف احفاد احفاده 2019-07-22 | 10:46:40

هنأت الفنانة الاماراتية ​أحلام​ مصمم الأزياء العالمي إيلى صعب بزفاف ابنه، اذ...

صورة - إبنة شقيقة ستيفاني صليبا .. هل تشبهها؟ صورة - إبنة شقيقة ستيفاني صليبا .. هل تشبهها؟ 2019-07-22 | 09:48:28

نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورة جديدة تجمعها بابنة شقيقتها وقد بدا الشبه بينهما...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids امرأة من حيفا عربية متزوجة لفلسطيني التخابر حركة المجاهدين تصوير اماكن تنفيذ عمليات 16 اصابة حادث طرق سيارتين باقة الغربية شارع 6 تصادم العفولة شابة الناصرة اطلاق نار المحطة المركزية اصابات 3 حادث طرق سيارة حافلة مدخل غربي مدينة سخنين حيان الطبي العلاج شرطة اسعاف الفحماوية اخصائية اجتماعية قسم الرفاه بلدية ام الفحم خديجة محاجنة غزالة مدينة ام الفحم مشتبهون اعتقال شبان مأمون شركاه رمضان 2016 حصري شاهدوا الحلقة الاولى عادل امام بطولة الصنارة نت تمارا السويطي فصل موظفة عربية بئر ا السبع صورة الشهيد فادي علوان القدس فيسبوك فصل اتصالات بيليفونسخنين الكاثوليك كنيسة الروم الشعانين احد كنيسة مار يوسف مسيرة قداس مشاركة واسعة احتراق شاحنة داخل انفاق الكرمل دون اصابات اضرار اسعاف اطفاء دوابشة احمد لاول مرة يزور بيته بيت جده قرية دوما الفلسطينية الدكتور إياد جهشان مدير قسم النساء في المستشفى الفرنسيقلعة شاله المغربية المغرب الرباط يارا مشعور مندوبة الصنارة مهرجان موازين حضارة فن معماريابراهيم ابو مديغم مصرع غرق اشكلون رهط تشييع جثمان المقبرةتخليص عامل سقط من ارتفاع شاهق ورشة بناء هود هشارون مستشفى اسعاف شرطة تحقيق طمرة اصابة خطيرة عامل منطقة صناعية ورشة بناء مستشفى اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com