أصالة, نصري, مصدومة, جدّاً.., والسبب!,

“أحاول جاهدة أن أرتقي بنفسي لأصل لجزء من طموح من يحبّني فيني، وأعلم مدى خطورة أن يكون المشهور على المستوى الإنساني أقلّ من مستوى موهبته، لأنّني شخصيّاً صُدمت جدّاً من مشهور تعلّقت بموهبته تعلّقاً كبيراً، ولم يكن يشبه حتّى من بعيد ما توقّعت أنّ يكون هو أوّ هي عليه”، بهذه الكلمات أطلقت الفنانة السوريّة أصالة نصري تغريدةً عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تويتر.

الأمر الذي أثار تساؤل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، فيما رجّح قسم آخرأن يكون الفنان المصري محمود العسيلي هو المقصود بالتغريدة.