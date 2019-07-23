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ألابا: اهتمام برشلونة شرف لي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



علق ديفيد ألابا، ظهير بايرن ميونخ، على التقارير التي تفيد باهتمام نادي برشلونة بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



وظهرت تقارير صحفية مؤخرًا تُفيد بعرض النادي البافاري الدولي النمساوي، ضمن صفقة تبادلية مع البارسا، لضم المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي.


وأبرزت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" تصريحات ألابا، الذي قال عن اهتمام البارسا: "بالطبع هذا تقدير وشرف بالنسبة لي".


ورغم ذلك، نفى الظهير الأيسر للفريق البافاري دخوله في محادثات مع مسؤولي النادي الكتالوني، مضيفًا: "تركيزي منصب فقط على البايرن وجولتنا التحضيرية للموسم الجديد".


ولم يغلق ألابا، الذي يرتبط بعقد مع البايرن حتى صيف 2021، الباب أمام رحيله عن ملعب أليانز أرينا، قائلًا: "لست لاعبًا يخطط للمستقبل البعيد".


ومن المقرر أن يخوض البايرن آخر مبارياته الودية في جولته بالولايات المتحدة الأمريكية، عند مواجهة ميلان الإيطالي، غدًا الأربعاء، قبل العودة إلى ميونخ في اليوم التالي.


وعبر ألابا، في ختام تصريحاته، عن سعادته بقرب العودة إلى ميونخ، بعد أسبوع من العمل الشاق، على حد وصفه. 




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