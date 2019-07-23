جوارديولا, يرد, على, اتهامات, الغطرسة,

علق بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، على الاتهامات التي وُجهت لبعثة فريقه خلال جولته الآسيوية، بعدم احترام الجماهير الصينية.

وكانت وكالة الأنباء الصينية قد اتهمت بعثة المان سيتي بالتعامل بتعالٍ وعدم احترام مع الجماهير ووسائل الإعلام خلال الجولة الآسيوية للفريق الإنجليزي.وأبرزت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تصريحات المدرب الإسباني، الذي قال: "يمكنني القول إنني لا أتفق مع هذه الاتهامات، والتي أعتبرها خاطئة تمامًا".وأبدى جوارديولا اندهاشه من تلك الأقاويل، حيث قال: "لا أفهم سر قولهم ذلك، لكن ربما هناك صحفي واحد منزعج بعض الشيء، ولا أعلم لماذا؟ لكن ما يقال عنا أبعد ما يكون عن الحقيقة".واستطرد: "لقد قضينا وقتًا رائعًا في شنغهاي، والتزمنا بالتعاون الذي يتعين علينا القيام به في الصين، وكل من طلب منا شيئًا سواء في الفندق أو في أي مكان، أبدينا استعدادنا لتنفيذ طلبه".واختتم: "إنها تجربة جديدة لنا في كل موسم، وسوف تساعدنا داخل وخارج الملعب، وأنا فخور للغاية بما حققناه، خاصة على مستوى التسويق في هذه الجولة".