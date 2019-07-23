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وكيل بيل: جاريث لن يغادر الريال بهذه الطريقة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكَّد جوناثان بارنيت، وكيل أعمال الويلزي جاريث بيل، لاعب ريال مدريد، أنه لن يرحل عن صفوف الميرنجي على سبيل الإعارة، هذا الصيف.



وقال بارنيت، خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "بيل لن يرحل عن ريال مدريد على سبيل الإعارة، فهو واحد من أفضل اللاعبين في العالم، ويمكنني أن أضمن له عدم المغادرة بتلك الطريقة لأي ناد".


وأضاف: "جاريث هو لاعب في صفوف ريال مدريد، وحتى الآن يظل الحال كما هو".


يُذكر أن علاقة جاريث بيل مع المدير الفني لريال مدريد زين الدين زيدان، وصلت إلى أسوأ مراحلها، وأعلن الفرنسي أن النادي يعمل على رحيله في الوقت الحالي، حيث لم يُشارك في المواجهة الودية ضد بايرن ميونخ.


وتسعى جيانجسو سونينج وبكين جوان من الصين، للظفر بخدمات بيل في الوقت الحالي، مع العلم أن سوق الانتقالات للدوري الصيني سيُغلق بعد 8 أيام.


وتدرب بيل مع زملائه في ريال مدريد أمس، استعدادا لمواجهة آرسنال اليوم وديا ضمن التحضيرات للموسم الجديد




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