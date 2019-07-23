هل, تحاول, فقدان, الوزن؟, استبعد, هذه, الأطعمة,

انقاص الوزن رحلة شاقة نسبياً، لكن فوائدها رائعة. وخلال هذه الرحلة عليك بذل مزيد من الجهد البدني، ومراقبة حجم ونوعية الطعام جيداً. لتقليل العوائق أمام عملية التخسيس استبعد الأطعمة التالية من مشترياتك:

* الخبز الأبيض، والمعجنات الجاهزة مثل الكرواسون والفطائر. تحتوي هذه المخبوزات على مواد تطيل مدة صلاحيتها لكنها تعمل ضد أهداف التخسيس.* أصابع الدجاج والسمك المقلية غنية بالدهون المتحولة والملح.* الشوربة الجاهزة غنية هي الأخرى بالملح الذي يزيد احتباس الماء في الجسم، إلى جانب أنها تحتوي على دهون ومواد حافظة تتسبب في زيادة الوزن.* اللبن (الزبادي) المضاف إليه نكهات مثل الفانيليا والفواكه مصدر لكثير من السكريات التي تتسلل إلى الجسم، كما أن هذه النوعية لا توفر البكتريا الصديقة التي توجد في الزبادي الخالي من النكهات.* المشروبات الغازية مصدر غني بالسكريات.