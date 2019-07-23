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كيف تتخلص من الانفلونزا خلال وقت قصير؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 يعتبر مرض الإنفلونزا من أكثر الأمراض شيوعاً بين الناس في جميع أنحاء العالم، وفي جميع فصول السنة. وبما أن فصل الصيف يتسم بحرارته الشديدة في الكثير من البلدان، فإن الإصابة بالإنفلونزا تكون عادة أكثر صعوبة وخاصة عندما تترافق مع الحمى.



فيما يلي بعض النصائح التي شاركتها أخصائية التغذية سارة فلاور مع موقع "هالو ماغازين" الإلكتروني، للتخلص من الانفلونزا في الصيف خلال وقت قصير:


1- تناول الكثير من السوائل

للحفاظ على رطوبة الجسم وتجنب الجفاف، يُنصح بتناول الكثير من السوائل وأهمها الماء، وشاي الأعشاب، إضافة إلى عصائر الفاكهة الطبيعية.


2- تناول فيتامين C


هذا الفيتامين مفيد جداً لمحاربة الإنفلونزا، ويتوفر في الكثير من الأطعمة مثل التوت والحمضيات والبابايا والقرنبيط والفلفل الأحمر.


3- تناول حساء العظام

العظام غنية بالعناصر الغذائية، بما في ذلك الجيلاتين والكولاجين، ومجموعة كاملة من الفيتامينات والمعادن التي تساعد في الشفاء من البرد. ويمكن إضافة بعض الثوم مع حساء العظام، لخصائصه القوية المضادة للفيروسات ونزلات البرد، والفلفل الحار الذي يعمل كمضاد احتقان طبيعي. كما يمكن إضافة الكركم والقرفة والزنجبيل الطازج، للمساعدة في تسريع عملية الأيض.


4- التعرض لأشعة الشمس

بما أن أشعة الشمس تحتوي على فيتامين د الذي يعتبر أحد العناصر الضرورية لتنظيم الاستجابة المناعية للأمراض، لذا يُنصح بالخروج من المنزل والتعرض لأشعة الشمس لمدة 15 دقيقة على الأقل يومياً، وإن لم تكن قادراً على الخروج من المنزل، يمكنك تناول مكملات فيتامين د.


5- تناول الزنك

حاول تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالزنك، بما في ذلك بذور اليقطين والسبانخ ولحم البقر والقمح والكاكاو. وذلك لأن الزنك يساعد على التقليل من الفترة الزمينة لأعراض نزلات البرد.



6- النوم

الحصول على نوم كافٍ أمر أساسي يساعد الجسم على مكافحة نزلات البرد، لذا لا بد من أخذ غفوات متعددة أثناء النهار، والنوم في وقت مبكر ليلاً. 




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