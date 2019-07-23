نفاذ, 50%, من, الأدوية, في, غزة,

كشفت وزارة الصحة في قطاع غزة، التي تديرها حركة (حماس)، اليوم الثلاثاء، عن أن أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية في مراحلها الصعبة ولا حلول في الأفق، مؤكدةً نفاد 50% من الأدوية الأساسية.

وقالت الصحة في بيان :"لم تعد الكلمات ولا الصور قادرة على وصف المأساة التي وصل اليها مرضى قطاع غزة، فحالهم اليوم ليس كسابق الأيام، ولحظات الألم باتت تخنق كل حلم بالشفاء، مع تفاقم أزمة نقص الأدوية التي تؤرق الطواقم الطبية جراء نفاد 50 % من الأدوية الأساسية".وأضافت أن أكثر من نصف مرضى قطاع غزة باتوا بلا علاج عوضاً عن نقص 25 % من المستهلكات الطبية و60% من لوازم المختبرات وبنوك الدم، وهي معدلات خطيرة وغير مسبوقة تشير إلى أن مجمل الخدمة الصحية أصبحت في عين العاصفة، وأن أصنافا أخرى مهددة بالنفاد مع غياب أي حلول جادة في الأفق لإنهاء الأزمة.وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن حياة المرضى ومنع دخول الأدوية وما يترتب على ذلك من تدهور للمؤشرات الصحية جراء استمرار حصاره غير القانوني وغير الإنساني على قطاع غزة، ومنع الوفود والقوافل الاغاثية وإعاقة ومنع 40% من المرضى من الوصول للمستشفيات التخصصية في الداخل المحتل.