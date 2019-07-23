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حملة اعتقالات بالقدس بعد طرد الصحفي السعودي



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



شنت الشرطة في القدس اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات ضد مواطنين مقدسيين يشتبه بمشاركتهم في طرد الصحفي السعودي من باحات المسجد الأقصى أمس الاثنين.



واعلنت الشرطة عن اعتقالها 3 شبان من القدس وانها تنوي القيام بحملة اعتقالات اخرى على الخلفية ذاتها .


وتم اقتياد المعتقلين لأحد مراكز التحقيق في مدينة القدس على ان يتم عرضهم على المحكمة لطلب تمديد اعتقالهم .




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