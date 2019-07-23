حملة, اعتقالات, بالقدس, بعد, طرد, الصحفي, السعودي,

شنت الشرطة في القدس اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات ضد مواطنين مقدسيين يشتبه بمشاركتهم في طرد الصحفي السعودي من باحات المسجد الأقصى أمس الاثنين.

واعلنت الشرطة عن اعتقالها 3 شبان من القدس وانها تنوي القيام بحملة اعتقالات اخرى على الخلفية ذاتها .وتم اقتياد المعتقلين لأحد مراكز التحقيق في مدينة القدس على ان يتم عرضهم على المحكمة لطلب تمديد اعتقالهم .