حملة, اعتقالات, بالقدس, بعد, طرد, الصحفي, السعودي,

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قام وفد عن الحركة الإسلاميّة في البلاد برئاسة الشيخ حمّاد أبو دعابس، بزيارة...
قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إن اعتذار إيهود باراك، عن أحداث هبة...
يستعد الفلسطيني رشاد درويش من بلدة بيتين شرق مدينة رام الله والمقيم في الولايات...
اعتقلت الشرطة اليوم الثلاثاء شابا 33 عاما من قرية البعنة بشبهة تهديد محام في مكتبه...
لم تصدر صحيفة القدس المحلية صباح اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ 76 عاماً، وذلك بسبب...
عثرت الشرطة التركية صباح اليوم الثلاثاء، على جثة شاب فلسطيني فقدت أثاره قبل...
قام رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، والنواب من كتلة الجبهة، عايدة توما،...
أكد النائب عيساوي فريج في مؤتمر" مؤشر الأمن الشخصي في البلدات العربية" الذي نظمه...
اصيب ظهر اليوم الثلاثاء شخص باصابات وصفت بالمتوسطة حتى الخطيرة اثر سقوطه من...
نفت المملكة الأردنية الهاشمية مزاعم إسرائيلية عن التوصل لاتفاق يقضي بإغلاق باب...