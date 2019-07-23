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اطلاق نار والقاء زجاجات حارقة على بيت في نحف
2019-07-23 14:12:20
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اطلاق نار والقاء زجاجات حارقة على بيت في نحف
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