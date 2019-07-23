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وفد الحركة الإسلامية يهنئ شيخ العراقيب صياح الطوري



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قام وفد عن الحركة الإسلاميّة في البلاد برئاسة الشيخ حمّاد أبو دعابس، بزيارة لقرية العراقيب وتهنئة الشيخ صياح الطوري الذي أطلقت مصلحة السجون الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، سراحه من سجن الرملة، بعد انقضاء محكوميته بالسجن ثمانية أشهر بتهمة "الاستيلاء على أراضي الدولة والبناء غير المرخّص"! وذلك لرفضه محاولات السلطات الإسرائيلية ترحيل أهل عشيرته وبلدته العراقيب من أراضيهم وقيامها بهدم منازلهم مرة تلو المرة.


وشارك في الزيارة كل من الشيخ حمّاد أبو دعابس رئيس الحركة الإسلامية في البلاد، والشيخ فايز أبو صهيبان رئيس بلدية رهط، والنائب السابق الأستاذ سعيد الخرومي، والدكتور علي الكتناني رئيس الجمعية الإسلامية لإغاثة الأيتام والمحتاجين.


وثمّن وفد الحركة الإسلامية خلال الزيارة صمود أهالي قرية العراقيب على أرضهم رغم قيام السلطات الإسرائيلية بهدم القرية لحوالي 146 مرة، ورغم التضييق وملاحقة الأهالي واعتقالاتهم المتكررة وبالذات لشيخ العراقيب الشيخ صياح الطوري الذي أصبح رمزًا لصمود أهلنا في النقب.


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