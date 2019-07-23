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باراك يعتذر عن ما وقع خلال ولايته رئيس حكومة، بما في ذلك هبة القدس والاقصى- المتابعة: اعتذار لاحتياجات انتخابية



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  • المتابعة: اعتذار باراك لاحتياجات انتخابية ولا يغلق ملف شهدائنا
  • النائب عيساوي فريج: اعتذار براك خطوة جيدة

قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إن اعتذار إيهود باراك، عن أحداث هبة القدس والاقصى في أكتوبر العام 2000، وسقط 13 شهيدا من شباننا على مذبح العنصرية الإسرائيلية، يأتي لاحتياجات انتخابية، وهذا لن يغلق ملف شهدائنا، الذين قتلتهم والمسؤولين عنهم الذين أصدروا الأوامر يتحركون بحرية، بضمنهم باراك ذاته.]

وقالت المتابعة في بيان خاص، إن باراك أقدم اليوم، وبعد مرور 19 عاما على جرائم هبة القدس والاقصى، على تقديم اعتذار، هو بفعل توجهات ونصائح مستشارين اعلاميين وسياسيين، بهدف التوغل في شارعنا العربي، مثل أحزاب صهيونية أخرى، نتوقع من جماهيرنا الواسعة أن تصدها.


وأضافت المتابعة، إن باراك هو المسؤول الأول عن جرائم أكتوبر العام 2000، وبضمن ذلك العدوان واسع النطاق الذي شنه جيشه على الضفة وقطاع غزة، وهو الذي أعطى شرارة العدوان، بالمساح لأريئيل شارون باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك.


إن الجهاز القضائي الإسرائيلي رفض وبكل إصرار محاكمة الجناة القتلة الذين نعرفهم، ورفض محاكمة المسؤولين عنهم مصدري الأوامر، ولهذا فإننا نتعامل مع هذا الاعتذار مجرد فذلكة إعلامية انتخابية، ومن جهتنا هذا الملف الدامي ما زال مفتوحا.


عيساوي فريج: اعتذار براك خطوة جيدة

من جهته نشر النائب عيساوي فريج مقالاً صباح اليوم في "هآرتس" يدعو فيه رئيس الوزراء الأسبق ايهود براك تقديم الإعتذار للمجتمع العربي وتحمل مسؤولية احداث اكتوبر التي قتلت فيها قوات الأمن الاسرائيلية 13 شخصاً.


وقال براك في مقابلة اذاعية انه" يتحمل مسؤولية كل ما وقع في فترة ولايته كرئيس للوزراء، وانه يعتذر أمام المجتمع العربي والعائلات الثكلى على احداث اكتوبر".


يشار الى ان النائب فريج كتب في مقاله" كمواطن في اسرائيل هذه هي الامور التي كنت اتوقع سماعها من براك: "احداث اكتوبر 2000 وقعت في مناوبتي... الشرطة الاسرائيلية قتلت 12 مواطنا اسرائيليا عندما كنت اشغل منصب رئيس وزراء...المسؤولية تقع على عاتقي اولاً ...العائلات الثكلى تستحق مني ومن الدولة تقديم الإعتذار لها...انا لا أزيل المسؤولية عن احداث الماضي، ولكن انا اؤمن بأن بإمكاني ان اكون جزءاً من الحل للمستقبل".


وعقب النائب فريج على إعتذار براك بالقول:" اعتذار براك بداية جيدة، براك فتح الباب للحوار مع المجتمع العربي ومسؤوليتنا هي مساعدته على فتح الابواب وليس اغلاقها في وجهه". تصوير - afp 




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