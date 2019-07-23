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فلسطيني يستعد لخوض انتخابات عضوية الكونغرس الأميركي



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يستعد الفلسطيني رشاد درويش من بلدة بيتين شرق مدينة رام الله والمقيم في الولايات المتحدة الاميركية، لخوض الانتخابات التمهيدية في الحزب الديمقراطي ليكون مرشح الحزب لـعضوية الكونغرس عن ولاية الينوي.



ويقوم المرشح درويش خلال هذه الفترة بـ جولات ولقاءات داخل الولاية لكسب الدعم والتأييد ليكون مرشح الحزب الديمقراطي امام عضو الكونغرس الحالي دان لوبينسكي لانتخابات الكونغرس عن الدائرة الثالثة في الولاية.


والتقى درويش إدارة المجلس الفلسطيني الاميركي- شيكاغو لدعم ترشحيه ومناقشة برنامجه الانتخابي القائم على الاصلاح ودعم الجاليات والاقليات، واشراك ابناء الجالية في الحياة السياسية والتصويت في الانتخابات كحق من حقوقهم لإختيار مرشحيهم ومن يمثلونهم في الكونغرس ومؤسسات صنع القرار.


واعلن المجلس في نهاية اللقاء عن دعمه رشاد (راش) درويش في انتخاباته وحشد أبناء الجالية الفلسطينية والعربية للوقوف خلفه ومساندة حملته الانتخابية التي اطلقها في شهر آيار الماضي.




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