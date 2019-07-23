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نوال الزغبي ترد بعد تشبيهها بنانسي عجرم!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أطلقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي خلال الفترة الماضية كليباً جديداً لثلاث أعمال غنائية، هم (صبح صبح)، (جوة قلبي)، و(كدة باي).



البعض شبه اطلالات نوال في الكليب باطلالة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وعلقوا معتبرين أن الشبه كبيراً بينهما.

 علقت الزغبي على تعليقات الجمهور قائلة: (نانسي حبيبة قلبي بس هيدي أنا).


من جهة أخرى أعلنت نوال الزغبي احياءها لحفل بمهرجانات القاع في بيروت، يوم 14 آب المقبل، مع ناجي الاسطا، ليكون الحفل الصيفي الثاني، بعد مهرجان المغتربين التي ستُنظّم في الـ27 من تموز




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