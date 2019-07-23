اعمال, بناء, وتطوير, في, مدرسة, مي, زيادة, حي, العمال, العرب, الناصرة,

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تقيم سريّة كشافة ومرشدات المطران مكسيموس سلّوم بيافة الناصرة مخيمها الصيفي...
بأجواء تعمها البهجة والفرح أختتم المخيم الشبابي البلدي تحت شعار "الآخر هو انا"...
في أجواء من البهجة والسعادة تم تخرج الفوج الأول من طلاب/ات المعهد الموسيقي العربي...
استضاف نادي فيتسو دالية الكرمل ورئيسته القضائية غادة كمال , فريق لاعبي الشطرنج...
ضِمن برامج المركز الثقافي للمتقاعدين في المركز الجماهيري دبوريه, قام اعضاؤه...
وسط اجواء احتفالية اقام نادي اخاء عكا الرياضي مؤخرا مهرجانا مميزا وجميلا لتكريم...
احتفل اهالي عرابة امس بتخريج الكوكبة الخامسة من اطبائها من مدينة خاركوف...
في اليوم الأوّل للعطلة الصيفيّة, تنطلق مخيّمات بلديّة الناصرة, من خلال العمل...
أُقيم يوم الخميس 27.6.2019 في ساحة مدرسة البصليّة حفل تخريج لفوج جديد من طُلاب الصّفوف...
كرنفال رياضي في الاحتفال الذي اقيم في قاعة الرويال سخنين بزواج اللاعب العرابي...