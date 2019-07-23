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اعمال بناء وتطوير في مدرسة مي زيادة حي العمال العرب الناصرة



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تقوم بلدية الناصرة منذ اسابيع بأعمال بناء لبناية جديدة تضاف الى مدرسة مي زيادة الابتدائية في حي العمال العرب بحيث تخدم ابناء الحي وتُلبي احتياجات المدرسة وتبلغ الميزانية المتوقعة في هذه المرحلة حوالي 5 مليون شيكل يتبعها ميزانيات اخرى ستضاف حتى تكملة ما تمّ تخطيطه للمشروع.


طلاب المدرسة تمّ نقلهم في السنة الماضية الى مدرسة د. خالد سليمان في مبنى القسم الاعدادي هناك حتى يتم الانتهاء من تطوير واضافة البناية الجديدة في مدرسة مي زيادة والتي من المتوقع ان يكون السقف الاخير منها عبارة عن ملعب كرة قدم للطلاب.


بلدية الناصرة في هذه الايام والاسابيع القادمة وخلال العطلة الصيفية تقوم بأعمال ترميم ودهان وتصليحات في جميع مدارس المدينة من خلال قسم صيانة المدارس فيها.ومن المتوقع ان ينتهي العمل في مدرسة مي زيادة اواخر السنة الحالية ليعود طلابها الى مدرستهم التي يضاف اليها بناية جديدة ومرافق عديدة.




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