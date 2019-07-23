الهند - نمر يقتحم منزلا خوفا من الفيضان ! صور

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قام الشاب الهندي ” شيام سيكارفار ” البالغ من العمر 22 عاما بالانتحار شنقا في بث...
تعتبر منطقة أرخانغلسك في شمال غرب روسيا من المناطق غنية باكتشافات الأحجار...
إذا كنت من مستخدمي هواتف آيفون، وصرت تشتكي من النفاد السريع للبطارية، فإن هناك...
اشتهر الماعز الملقب بـ "راموس" بعد أن نشر مالكه صورا له، عبر مواقع التواصل...
اكتشف خبراء الطب الشرعي آلاف العظام في غرف الدفن داخل الفاتيكان، أثناء البحث...
شهد سياح حديقة كروغر الوطنية، في جنوب إفريقيا، مشهدا حيا من "شريعة الغاب"، وصور...
عثر خبراء المحافظة على البيئة على سلحفاة حديثة الولادة برأسين في جزيرة مابول...
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نشرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية واقعة حدثت بأحد شوارع بلدة إيفانوفو في ضواحي...