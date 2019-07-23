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الهند - نمر يقتحم منزلا خوفا من الفيضان ! صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نشر موظفو مؤسسة الحياة البرية في الهند صورا لنمر لجأ إلى أحد المنازل هربا من الفيضانات التي أغرقت محميتة الطبيعية.



وهرب النمر من حديقة كازيرانغا الوطنية في ولاية آسام الهندية بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية. وأكد عمال المحمية أنهم كانوا يستعدون لنقل الحيوانات إلى مكان أكثر أمانا، لكن النمر استبق الأمر ووجد مأواه بنفسه.


وانتظر الأطباء البيطريون المحليون حلول المساء لإطلاق سهم تخدير على المفترس لنقله إلى الغابة بعد أن أمنوا الطريق.


ووفقا لمؤسسة الحياة البرية، فقد هرب بسبب الفيضانات أيضا، وحيد قرن وغزال وفيل من الحديقة الوطنية حيث غطت مياه الأمطار الموسمية أكثر من 95% من مساحتها.


وأعلنت هيئة إدارة الكوارث في ولاية آسام عن نفوق 83 حيوانا، في الفترة من 13 حتى 18 يوليو الجاري، بسبب الفيضانات.




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