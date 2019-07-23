اليكم, أولى, علامات, الحصى, في, الكلى,

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استطاع علماء الفيروسات لأول مرة القضاء على كل آثار الإيدز في خلايا فأرين وذلك...
تشير دراسة أجريت مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن أخذ حمام أو دش قبل...
شكل الحلزون مصدر إزعاج للمزارعين في تايلاند، طيلة أعوام، لكن هذا الحيوان الرخوي...
حذر خبراء في جامعة ساسكس البريطانية من أضرار السكر الصناعي "الأسبارتام" شائع...
توصل باحثون إلى أن أصحاب الحيوانات الأليفة من المسنين، قد يستطيعون الاستفادة...
الأرز الأبيض طعام مصنّع، لكنه يتعرّض إلى معالجة بسيطة تزيل قشرته التي تحتوي على...
كشفت خبيرة أخصائية في التغذية أن وقف استهلاك السكر (المسبب لإدمان يشبه إدمان...
قال باحثون بريطانيون إن الآلاف من الناس يموتون بأزمات قلبية وجلطات دماغية وسرطان...
مع نمط الحياة السريع وساعات العمل الطويلة، يعاني الكثير من الناس من أوجاع في...
تحدث كل عام نحو مليار حالة إصابة بنزلة البرد في الولايات المتحدة وحدها، وبالتالي...