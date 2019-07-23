تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-23 14:59:09 سناتور أميركي يطالب بفتح تحقيق بشأن التطبيق الروسي "فيس آب" لتغيير الملامح المثير للجدل لدواع أمنية |  2019-07-23 14:19:59 حملة اعتقالات بالقدس بعد طرد الصحفي السعودي |  2019-07-23 14:08:39 وفد الحركة الإسلامية يهنئ شيخ العراقيب صياح الطوري |  2019-07-23 13:49:57 باراك يعتذر عن ما وقع خلال ولايته رئيس حكومة، بما في ذلك هبة القدس والاقصى- المتابعة: اعتذار لاحتياجات انتخابية |  2019-07-23 13:45:07 فلسطيني يستعد لخوض انتخابات عضوية الكونغرس الأميركي |  2019-07-23 13:45:33 950 ألف يورو أسبوعيا لإقناع مبابي بتجديد تعاقده مع باريس |  2019-07-23 13:00:17 اعتقال شاب من البعنة بشبهة تهديد محام في كرمئيل |  2019-07-23 12:59:47 صحيفة "القدس" تحتجب للمرة الأولى منذ 1951 |  2019-07-23 12:49:29 العثور على جثة شاب من غزة في قبرص التركية |  2019-07-23 12:44:08 رئيس المتابعة ونواب كتلة الجبهة يزورون البيت المهدد للتدمير في عرعرة |  2019-07-23 12:42:57 فريج: المواطن الذي لا يملك أمناً شخصياً في بلده ووطنه فهو مواطن بلا مواطنة |  2019-07-23 12:01:22 ام الفحم - اصابة متوسطة حتى الخطيرة لشاب سقط من ارتفاع |  2019-07-23 11:50:47 جلسة مفتوحة لمجلس الامن بشان الهدم بوادي الحمص |  2019-07-23 12:00:25 ببث مباشر على فيس بوك هندي ينتحر بسبب خطبة حبيبته لآخر |  2019-07-23 10:53:04 روسيا تعثر على أكبر ماسة بتاريخ أوروبا |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اليكم أولى علامات الحصى في الكلى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يشعر الإنسان بالألم في منطقة الكلى عادة عند وجود حصى فيها، أو بالأحرى يظهر هذا الاحساس المزعج عندما تبدأ الحصى بالتحرك في الحالب.



تتكون الحصى في الكلى دون أي علامة واضحة، لذلك لا يشعر الشخص بها. ولكن كيف نحدد بداية هذه العملية المزعجة؟ من أجل ذلك علينا أن نلاحظ بعض الأعراض مثل:


ألم أسفل الظهر- كقاعدة يظهر هذا الألم بصورة مفاجئة وعلى شكل نوبات. في بعض الحالات ينتقل هذا الألم إلى منطقة البطن أو المنطقة الأربية.


تكرار التبول- عند تكرار التبول ولكن بكمية صغيرة، يحتمل أن تكون الحصى قد وصلت إلى منطقة المثانة، ما يثير جدرانها. لذلك يشعر الشخص بالحاجة إلى التبول حتى عندما تكون المثانة فارغة.


صعوبة التبول – هذه العلامة هي إشارة رئيسية إلى أن الحصى كبيرة وأغلقت مجرى البول، ما منع وصوله إلى المثانة.


آثار الدم في البول- وهذه علامة واضحة ولا يجب تجاهلها أبدا. الحصى عند تحركها للخروج تخدش الغشاء المخاطي للجدار الداخلي للكلى والحالب والمثانة، ما يسبب النزف. في هذه الحالة قد يتلون البول باللون الأحمر أو باللون البني أو الوردي، وهذا يعتمد على كمية الدم فيه.


درجة الحرارة والقشعريرة- يسهل جرح الحالب والمثانة توغل البكتيريا إلى داخل أعضاء الجسم، حيث تبدأ بالتكاثر النشط، ما يسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم والقشعريرة. وهذه تشير إلى الإصابة بعدوى مرضية.


الغثيان والرغبة بالتقيؤ- تمنع الحصى الكبيرة حركة البول، لذلك يتراكم في الكلى أو الحالب. يؤدي هذا التراكم إلى حدوث التهاب ينتقل عبر النهايات العصبية إلى أعضاء الجسم القريبة مثل الأمعاء. يؤدي هذا بدوره إلى التمعج المعوي مسببا آلاما في البطن والغثيان وحتى التقيؤ.


وأي من هذه الأعراض يستدعي زيارة الطبيب.




كلمات متعلقة

اليكم, أولى, علامات, الحصى, في, الكلى,

تابعونــا

العلماء يقهرون الإيدز لدى الفئران العلماء يقهرون الإيدز لدى الفئران 2019-07-23 | 12:00:39

استطاع علماء الفيروسات لأول مرة القضاء على كل آثار الإيدز في خلايا فأرين وذلك...

لهذا السبب عليك الاستحمام قبل النوم بساعتين لهذا السبب عليك الاستحمام قبل النوم بساعتين 2019-07-23 | 10:52:10

تشير دراسة أجريت مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن أخذ حمام أو دش قبل...

"حليب الحلزون".. لتأخير الشيخوخة!! "حليب الحلزون".. لتأخير الشيخوخة!! 2019-07-23 | 09:30:29

شكل الحلزون مصدر إزعاج للمزارعين في تايلاند، طيلة أعوام، لكن هذا الحيوان الرخوي...

دراسة بريطانية تحذر من أضرار السكر الصناعي دراسة بريطانية تحذر من أضرار السكر الصناعي 2019-07-22 | 17:52:49

حذر خبراء في جامعة ساسكس البريطانية من أضرار السكر الصناعي "الأسبارتام" شائع...

الحيوانات تساعد المسنين في السيطرة على الآلام المزمنة الحيوانات تساعد المسنين في السيطرة على الآلام المزمنة 2019-07-22 | 16:00:02

توصل باحثون إلى أن أصحاب الحيوانات الأليفة من المسنين، قد يستطيعون الاستفادة...

هل الأرز الأبيض طعام صحي؟ هل الأرز الأبيض طعام صحي؟ 2019-07-22 | 14:46:24

الأرز الأبيض طعام مصنّع، لكنه يتعرّض إلى معالجة بسيطة تزيل قشرته التي تحتوي على...

كيف يؤثر وقف تناولك السكر على جسمك؟ كيف يؤثر وقف تناولك السكر على جسمك؟ 2019-07-22 | 13:30:24

كشفت خبيرة أخصائية في التغذية أن وقف استهلاك السكر (المسبب لإدمان يشبه إدمان...

دراسة تحذر من تفاقم مخاطر الملح على الصحة عام 2025! دراسة تحذر من تفاقم مخاطر الملح على الصحة عام 2025! 2019-07-22 | 10:50:44

قال باحثون بريطانيون إن الآلاف من الناس يموتون بأزمات قلبية وجلطات دماغية وسرطان...

نصائح تجنبك آلام الرقبة نصائح تجنبك آلام الرقبة 2019-07-22 | 09:33:27

مع نمط الحياة السريع وساعات العمل الطويلة، يعاني الكثير من الناس من أوجاع في...

مخاطر برد الصيف...8 دروع واقية من نزلة البرد مخاطر برد الصيف...8 دروع واقية من نزلة البرد 2019-07-20 | 12:52:20

تحدث كل عام نحو مليار حالة إصابة بنزلة البرد في الولايات المتحدة وحدها، وبالتالي...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طلعة العذراء حيفا مسيرة سنوية البطريرك فؤاد طوال ستيلا مارس تأييد دعم داعش المزرعة مشتبه تنظيم اعتقال الزرعة قرية الشرطة باقة الغربية يتضامنون تظاهرة المسجد الاقصى القدس اهالي مصرع فاتنة فؤاد علم الجش متأثرة بجراحها وفاة حادث طرق اصابات حادث طرق مروع بين حافلة سيارة حورة النقب سيارة حافلة النقب عماد بسام ابو سبيت عشيرة النقبالحاجة سريا عبد الحميد تلتقي خالها من لبنان بعد فراق 35 عاما في مكة المكرمة اغلاق شارع 90 قرب ايلات سيول فيضانات تدفق مياه غمرت الشارع الشرطة الشيخ رائد صلاح الحركة الاسلامية الشق الشمالي كحلون وزير المالية يزور الناصرة 20 مليون شيكل علي سلام بلدية الطيرة اصابة امرأة اطلاق نار حادث خطيرة رضا عثامنة محمد كفر قرع مصرع الشاب لائحة اتهام تشييع جثمان رئيس مجلس كفر مندا مثواه الاخير طه عبد الحليم وفاة حافلات عشرات احتراق رمات غان اطفاء اخماد ضبط طن نصف لحوم ابادة مذبوحة بصورة غير قانونية اعتقال توقيف مشتبه مدينة شفاعمرواحتراق بيت 3 طةابق قرية حرفيش دون اصابات اضرار جسيمة خسائر مادية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com