950, ألف, يورو, أسبوعيا, لإقناع, مبابي, بتجديد, تعاقده, مع, باريس,

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لن يواجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، أي اتهامات بشأن...
يواصل مسؤولو برشلونة، فرض حالة من الغموض الشديد حول مدى جديتهم في إعادة النجم...
تحدثت تقارير إعلامية عن مساع حثيثة لإبرام صفقة بين ريال مدريد الإسباني وباريس سان...
أبدى أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، إعجابه الشديد بفريق ليفربول، كاشفًا في الوقت...
كشف تقرير صحفي إسباني، عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا...
رفض ريال مدريد الإسباني، 6 عروض من نادي ليفربول الإنجليزي من أجل ضم لاعب خط الوسط...
قال المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، المنضم حديثًا لصفوف برشلونة، إن ليونيل ميسي...
أثار تصرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إعجاب الجماهير مع طفل اقتحم الملعب...
طلب نجم المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي، الحصول على 30 مليون يورو سنويا من...
تلوح في الأفق بوادر أزمة بين كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس، ومدربه الجديد...