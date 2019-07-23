تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-23 14:59:09 سناتور أميركي يطالب بفتح تحقيق بشأن التطبيق الروسي "فيس آب" لتغيير الملامح المثير للجدل لدواع أمنية |  2019-07-23 14:19:59 حملة اعتقالات بالقدس بعد طرد الصحفي السعودي |  2019-07-23 14:08:39 وفد الحركة الإسلامية يهنئ شيخ العراقيب صياح الطوري |  2019-07-23 13:49:57 باراك يعتذر عن ما وقع خلال ولايته رئيس حكومة، بما في ذلك هبة القدس والاقصى- المتابعة: اعتذار لاحتياجات انتخابية |  2019-07-23 13:45:07 فلسطيني يستعد لخوض انتخابات عضوية الكونغرس الأميركي |  2019-07-23 13:45:33 950 ألف يورو أسبوعيا لإقناع مبابي بتجديد تعاقده مع باريس |  2019-07-23 13:00:17 اعتقال شاب من البعنة بشبهة تهديد محام في كرمئيل |  2019-07-23 12:59:47 صحيفة "القدس" تحتجب للمرة الأولى منذ 1951 |  2019-07-23 12:49:29 العثور على جثة شاب من غزة في قبرص التركية |  2019-07-23 12:44:08 رئيس المتابعة ونواب كتلة الجبهة يزورون البيت المهدد للتدمير في عرعرة |  2019-07-23 12:42:57 فريج: المواطن الذي لا يملك أمناً شخصياً في بلده ووطنه فهو مواطن بلا مواطنة |  2019-07-23 12:01:22 ام الفحم - اصابة متوسطة حتى الخطيرة لشاب سقط من ارتفاع |  2019-07-23 11:50:47 جلسة مفتوحة لمجلس الامن بشان الهدم بوادي الحمص |  2019-07-23 12:00:25 ببث مباشر على فيس بوك هندي ينتحر بسبب خطبة حبيبته لآخر |  2019-07-23 10:53:04 روسيا تعثر على أكبر ماسة بتاريخ أوروبا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال شاب من البعنة بشبهة تهديد محام في كرمئيل



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة اليوم الثلاثاء شابا 33 عاما من قرية البعنة بشبهة تهديد محام في مكتبه بمدينة كرمئيل اليوم.



وستطلب الشرطة من المحكمة اليوم النظر بتمديد اعتقال المشتبه به لاستنكمال التحقيق معه.
اعتقال شاب من البعنة بشبهة تهديد محام في كرمئيل




كلمات متعلقة

اعتقال, شاب, من, البعنة, بشبهة, تهديد, محام, في, كرمئيل,

تابعونــا

حملة اعتقالات بالقدس بعد طرد الصحفي السعودي حملة اعتقالات بالقدس بعد طرد الصحفي السعودي 2019-07-23 | 14:19:59

شنت الشرطة في القدس اليوم الثلاثاء حملة اعتقالات ضد مواطنين مقدسيين يشتبه...

وفد الحركة الإسلامية يهنئ شيخ العراقيب صياح الطوري وفد الحركة الإسلامية يهنئ شيخ العراقيب صياح الطوري 2019-07-23 | 14:08:39

قام وفد عن الحركة الإسلاميّة في البلاد برئاسة الشيخ حمّاد أبو دعابس، بزيارة...

باراك يعتذر عن ما وقع خلال ولايته رئيس حكومة، بما في ذلك هبة القدس والاقصى- المتابعة: اعتذار لاحتياجات انتخابية باراك يعتذر عن ما وقع خلال ولايته رئيس حكومة، بما في ذلك هبة القدس والاقصى- المتابعة: اعتذار لاحتياجات انتخابية 2019-07-23 | 13:49:57

قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، إن اعتذار إيهود باراك، عن أحداث هبة...

فلسطيني يستعد لخوض انتخابات عضوية الكونغرس الأميركي فلسطيني يستعد لخوض انتخابات عضوية الكونغرس الأميركي 2019-07-23 | 13:45:07

يستعد الفلسطيني رشاد درويش من بلدة بيتين شرق مدينة رام الله والمقيم في الولايات...

صحيفة "القدس" تحتجب للمرة الأولى منذ 1951 صحيفة "القدس" تحتجب للمرة الأولى منذ 1951 2019-07-23 | 12:59:47

لم تصدر صحيفة القدس المحلية صباح اليوم الثلاثاء، لأول مرة منذ 76 عاماً، وذلك بسبب...

العثور على جثة شاب من غزة في قبرص التركية العثور على جثة شاب من غزة في قبرص التركية 2019-07-23 | 12:49:29

عثرت الشرطة التركية صباح اليوم الثلاثاء، على جثة شاب فلسطيني فقدت أثاره قبل...

رئيس المتابعة ونواب كتلة الجبهة يزورون البيت المهدد للتدمير في عرعرة رئيس المتابعة ونواب كتلة الجبهة يزورون البيت المهدد للتدمير في عرعرة 2019-07-23 | 12:44:08

قام رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، والنواب من كتلة الجبهة، عايدة توما،...

فريج: المواطن الذي لا يملك أمناً شخصياً في بلده ووطنه فهو مواطن بلا مواطنة فريج: المواطن الذي لا يملك أمناً شخصياً في بلده ووطنه فهو مواطن بلا مواطنة 2019-07-23 | 12:42:57

أكد النائب عيساوي فريج في مؤتمر" مؤشر الأمن الشخصي في البلدات العربية" الذي نظمه...

ام الفحم - اصابة متوسطة حتى الخطيرة لشاب سقط من ارتفاع ام الفحم - اصابة متوسطة حتى الخطيرة لشاب سقط من ارتفاع 2019-07-23 | 12:01:22

اصيب ظهر اليوم الثلاثاء شخص باصابات وصفت بالمتوسطة حتى الخطيرة اثر سقوطه من...

الأردن: لم نتفق مع إسرائيل لإغلاق باب الرحمة الأردن: لم نتفق مع إسرائيل لإغلاق باب الرحمة 2019-07-23 | 10:51:27

نفت المملكة الأردنية الهاشمية مزاعم إسرائيلية عن التوصل لاتفاق يقضي بإغلاق باب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids المنهل جت كرة السلة ارتقاء الى الدرجة القطرية الاتحاد العام انجازبوتين مؤيدو محبو الرئيس الروسي كفر ياسيف يوزعون صورته روسيا صديقة الشعوب الحكم السجن المؤبد 21 عاما على اثنين من قتلة أبو خضيرجمال ماضي عكا قتل اطلاق نار بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين اطفاء منطقة صناعية جلسة عمل مجلس محلي محطة الناصرة مسيرة اختتام الشهر المريمي قرية معليا مشاركة واسعة كنيسة نعيم جربان جسر الزرقاء مصرع وفاة الشاب اطلاق نار مستشفى شمعون جابسو رئيس بلدية نتسيرت عيليت دت لمزاولة عملي يوم نظافة نتسيرت عيليت د. شكري عواوده تنظيف الاحياء العربية العالمي اطلاق نار محل تجاري مدينة طمرة الشرطة تحقيق اضرار دون اصابات جت تفجع وفاة تامر فايق بيسان جراحه متأثرا حادث طرق خلال عيد الاضحى المبارك الطيرة عبوات حارقة القاء شارع 6 شاباك الشرطة لائحة اتهام تصنيع سلاح مدققي مدققو حسابات البلاد الناصرة مؤتمر أبو سنان الشاملة تخريج الفوج الثامن العشرين 28 احتفال ثانوية مدرسة طلاب قرية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com