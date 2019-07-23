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العثور على جثة شاب من غزة في قبرص التركية



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عثرت الشرطة التركية صباح اليوم الثلاثاء، على جثة شاب فلسطيني فقدت أثاره قبل أيام.



وتوفي الشاب يوسف نافذ أبو زيارة في ظروف غامضة في قبرص التركية حيث كان يدرس.


وقال مصدر مقرب من العائلة انها ابلغت بوفاة نجلها الذي نال درجة البكالوريوس من الجامعة الامريكية بقبرص قبل نحو شهر تقريبا في تخصص الهندسة المدنية.


وتقطن عائلة الشاب في حي الامل غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.




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