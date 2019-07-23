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ام الفحم - اصابة متوسطة حتى الخطيرة لشاب سقط من ارتفاع



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اصيب ظهر اليوم الثلاثاء شخص باصابات وصفت بالمتوسطة حتى الخطيرة  اثر سقوطه من ارتفاع في حي عقاده بمدينة ام الفحم .



وتم  نقل المصاب الى مستشفى رمبام في حيفا لتلقي العلاج.


هذا وقد شرعت الشرطة بالتحقيق.




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