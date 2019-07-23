ام الفحم - اصابة متوسطة حتى الخطيرة لشاب سقط من ارتفاع

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وتم نقل المصاب الى مستشفى رمبام في حيفا لتلقي العلاج.هذا وقد شرعت الشرطة بالتحقيق.

اصيب ظهر اليوم الثلاثاء شخص باصابات وصفت بالمتوسطة حتى الخطيرة اثر سقوطه من ارتفاع في حي عقاده بمدينة ام الفحم .

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