جلسة, مفتوحة, لمجلس, الامن, بشان, الهدم, بوادي, الحمص,

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هل تستحق فكرة إلقاء نظرة خاطفة على ملامحك عندما تشيخ، التضحية بخصوصيتك ووضعها تحت...
صرح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” أمس الاثنين...
دافعت ” سارة عيدان ” ،ملكة جمال العراق السابقة، عن المدون السعودي محمد سعود...
قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في مقابلة متلفزة أن صفقة القرن...
أفادت مصادر في ايران بأن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي استقبل اليوم...
أعلن الفاتيكان أن مبعوثا للبابا فرنسيس التقى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم،...
تداولت مواقع التواصل الإعلامي، أنباء حول وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثر...
أعلنت السلطات الإيرانية عن تفكيك شبكة من 17 "جاسوسا" قالت إنهم تلقوا تدريبات من قبل...
نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مقطع فيديو لجسم مجهول بحجم كوكب يقف ساكنا قرب...
كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين أميركيين كبار صرّحوا لها أن صهر...