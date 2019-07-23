تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-23 14:59:09 سناتور أميركي يطالب بفتح تحقيق بشأن التطبيق الروسي "فيس آب" لتغيير الملامح المثير للجدل لدواع أمنية |  2019-07-23 14:19:59 حملة اعتقالات بالقدس بعد طرد الصحفي السعودي |  2019-07-23 14:08:39 وفد الحركة الإسلامية يهنئ شيخ العراقيب صياح الطوري |  2019-07-23 13:49:57 باراك يعتذر عن ما وقع خلال ولايته رئيس حكومة، بما في ذلك هبة القدس والاقصى- المتابعة: اعتذار لاحتياجات انتخابية |  2019-07-23 13:45:07 فلسطيني يستعد لخوض انتخابات عضوية الكونغرس الأميركي |  2019-07-23 13:45:33 950 ألف يورو أسبوعيا لإقناع مبابي بتجديد تعاقده مع باريس |  2019-07-23 13:00:17 اعتقال شاب من البعنة بشبهة تهديد محام في كرمئيل |  2019-07-23 12:59:47 صحيفة "القدس" تحتجب للمرة الأولى منذ 1951 |  2019-07-23 12:49:29 العثور على جثة شاب من غزة في قبرص التركية |  2019-07-23 12:44:08 رئيس المتابعة ونواب كتلة الجبهة يزورون البيت المهدد للتدمير في عرعرة |  2019-07-23 12:42:57 فريج: المواطن الذي لا يملك أمناً شخصياً في بلده ووطنه فهو مواطن بلا مواطنة |  2019-07-23 12:01:22 ام الفحم - اصابة متوسطة حتى الخطيرة لشاب سقط من ارتفاع |  2019-07-23 11:50:47 جلسة مفتوحة لمجلس الامن بشان الهدم بوادي الحمص |  2019-07-23 12:00:25 ببث مباشر على فيس بوك هندي ينتحر بسبب خطبة حبيبته لآخر |  2019-07-23 10:53:04 روسيا تعثر على أكبر ماسة بتاريخ أوروبا |

الرئيسية | فوت شوف



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

معلم "كونغ فو" يسحب سيارتين بأذن واحدة! (فيديو)



  |     |   اضافة تعليق



معلم "كونغ فو" يسحب سيارتين بأذن واحدة! (فيديو)




كلمات متعلقة

معلم, "كونغ, فو", يسحب, سيارتين, بأذن, واحدة!, (فيديو),

تابعونــا

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة خطيرة عالقون حادث طرق بين سيارتين قرب عكا مفرق جيلون الشرطة مروع بدء التصويت انتخابات رئاسة جت جولة ثانية اقتراع صناديقصفقة ادعاء القتل غير المتعمد عكا مدينة انهيار مبنى المحامي باسل فلاح مدرسة مار الياس تحتفل تخريج طلابها ثانوية طلاب ثواني عشر حيفا الأسقفية جمارك ميناء حيفا ملثم لعبة سكين حجر لفحة انا قادمون يا قدس طيرة الكرمل طالبين يهود اعتداء على عرب سكاكين فيسبوك نشر بوستات منشوراتفتحي غنامه سخنين 30 عاما سجن اطلاق سراح قتل داني كاتس سجنت ظلما مصرع ميار زيود . محمد واكد شابين الناصرة العفولة حادث طرق ذاتي انقلاب سيارة شرطة اسعاف سيارة مواجهات رهط اعتقالات تخريب ممتلكات بلدية الشرطة الجنوب احتراق بيت منزل ام الفحم اضرار جسيمة نيران اشتعال اطفاء مصرع شاب مقتل حادث طرق مروع شارع 31 عراد الجنوب النقب شرطة اسعاف سيارة شاحنة مخدرات مطعم هروين الناصرة تفتيش كيلوغرام اعتقال صاحب شاب اخر القدس سائق حافلة مسحوب رخصته السياقة الشرطة مخدرات جيوب شبيبة التطوع بلدية سخنين يعايدون مرضى المستشفى الانجليزي‎ الناصرةمحمود نعسة كفر كنا انتظار 15 عام يزرقان بمولودهما محمد زوجته اسراء
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com