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صور - اختتام مخيم البساتين ورياض الاطفال في كفركنا



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اختتم مجلس كفركنا المحلي مؤخرا، مخيم البساتين ورياض الأطفال، والذي استمر لأكثر من 20 يوما، من 1.07.2019 وحتى 21.07.2019 شمل اكثر من 20 روضة وبستان وضم 430 طفلا. فيما قام على تنظيم المخيم وتركيزه كل من امل عباس ونهاية حكروش وليلى زيدان .


هذا وشمل المخيم فعاليات ونشاطات لامنهجية ومنهجية هدفت الى الإثراء والترفيه قدمها معلمون ومرشدون مؤهلون، وقد تمت الفعاليات في اماكن عديدة .




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