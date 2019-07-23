صور - اختتام مخيم البساتين ورياض الاطفال في كفركنا

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افتتحت مدرسة راهبات الفرنسيسكان في الناصرة اليوم الأول من العام الدراسي الجديد...
في صباح مفعم بالنشاط والطاقة والحيوية والتفاؤل مليء بالفرح والسرور والسعادة...
باجواء جميلة ومميزة تم صباح اليوم الاحد استقبال طلاب الصفوف الاولى في بلدة عارة...
افتتح العام الدراسي في مدينة باقة الغربية صباح اليوم الاحد بأجواء خاصة ومميزة...
افتتحت السنة الدراسية في مدارس عرابة بانتظام ما عدا في مدرسة البطوف الاعدادية...
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير يظهر لهو ولد صغير أمام المرآة،...
افتتاح العام الدراسي كان مميزًا في الناعورة هذا العام، حيث بادر مدير المدرسة...
نظمت مديرتا حضانة ستار صغار السيدتين ختام عامر (أم محمد) وديانا حاج يحيى عصر يوم...