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صور - تكريم نجوم الموسيقى في حفل جوائز الميما لعام 2019



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز ” الميما MEMA ” لعام 2019 بأحد فنادق القاهرة وسط حضور كوكبة من أهم وأفضل صناع الموسيقى فى مصر والوطن العربى .

وذلك على هامش تكريم عددا كبيرا منهم خلال الحفل وجاءت الجوائز كالتالي : جائزة أفضل مطرب حصل عليها الفنان ” تامر حسني ” .. أفضل مطربة ” أنغام ” .. وجائزة أفضل مطرب شاب حصل عليها الفنان ” محمد الشرنوبي ” والفنانة ” كارمن سليمان ” حصلت على جائزة أفضل مطربة شابة .

 وبالنسبة للأغاني والفيديو كليب فحصلت أغنية ” نفسي أقوله ” للفنانة اللبنانية إليسا على جائزة أفضل أغنية .. وحصل كليب أغنية ” عيش بشوقك ” للفنان تامر حسني على جائزة أفضل فيديو كليب وأفضل مخرج كليب هو ” هادي الباجوري ” .


وحصل الفنان ” أحمد شيبة ” على جائزة أفضل مطرب لغناء تترات المسلسلات .. وجاءت جائزة أفضل أغنية سنجل للفنان عمرو دياب وهي أغنية ” وبحبك انا ” .


وفي الأغاني الشعبية حصل الفنان ” محمود الليثي ” على جائزة أفضل مطرب شعبي بينما الفنانة ” بوسي ” حصلت على أفضل مطربة شعبية .


وحصلت قناة ” فري ميوزك ” على جائزة أفضل قناة غنائية .. وأفضل راديو جاء راديو ” 9090 ” .


وجاء أفضل منظم حفلات هو ” وليد منصور ” .. وأفضل مديرة أعمال ” سارة الطباخ ” .


وحصل الدي جي ” وليد الحريري ” على جائزة أفضل دي جي .
صور - تكريم نجوم الموسيقى في حفل جوائز الميما لعام 2019




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