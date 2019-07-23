صور - تكريم نجوم الموسيقى في حفل جوائز الميما لعام 2019

أقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز ” الميما MEMA ” لعام 2019 بأحد فنادق القاهرة وسط حضور كوكبة من أهم وأفضل صناع الموسيقى فى مصر والوطن العربى .

وذلك على هامش تكريم عددا كبيرا منهم خلال الحفل وجاءت الجوائز كالتالي : جائزة أفضل مطرب حصل عليها الفنان ” تامر حسني ” .. أفضل مطربة ” أنغام ” .. وجائزة أفضل مطرب شاب حصل عليها الفنان ” محمد الشرنوبي ” والفنانة ” كارمن سليمان ” حصلت على جائزة أفضل مطربة شابة .وبالنسبة للأغاني والفيديو كليب فحصلت أغنية ” نفسي أقوله ” للفنانة اللبنانية إليسا على جائزة أفضل أغنية .. وحصل كليب أغنية ” عيش بشوقك ” للفنان تامر حسني على جائزة أفضل فيديو كليب وأفضل مخرج كليب هو ” هادي الباجوري ” .وحصل الفنان ” أحمد شيبة ” على جائزة أفضل مطرب لغناء تترات المسلسلات .. وجاءت جائزة أفضل أغنية سنجل للفنان عمرو دياب وهي أغنية ” وبحبك انا ” .وفي الأغاني الشعبية حصل الفنان ” محمود الليثي ” على جائزة أفضل مطرب شعبي بينما الفنانة ” بوسي ” حصلت على أفضل مطربة شعبية .وحصلت قناة ” فري ميوزك ” على جائزة أفضل قناة غنائية .. وأفضل راديو جاء راديو ” 9090 ” .وجاء أفضل منظم حفلات هو ” وليد منصور ” .. وأفضل مديرة أعمال ” سارة الطباخ ” .وحصل الدي جي ” وليد الحريري ” على جائزة أفضل دي جي .