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لهذا السبب عليك الاستحمام قبل النوم بساعتين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تشير دراسة أجريت مؤخراً في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن أخذ حمام أو دش قبل النوم بساعتين أو نحو ذلك يساعدك في الحصول على نوم أفضل.



وقد حلل الباحثون في جامعة تكساس 5,322 دراسة تتعلق بالنوم، وتبين بأن الاستحمام قبل النوم بساعة أو ساعتين، بماء تبلغ درجة حرارته 40 درجة مئوية، يمكن أن يحسن النوم بشكل كبير.


وبالإضافة إلى تعزيز القدرة على النوم، فإن أخذ حمّام لطيف أو دش في درجة الحرارة المحددة، قبل ساعتين من النوم، يسرّع عملية النوم بمعدل 10 دقائق.


إضافة إلى ما سبق وجدت الدراسة أن الحمام يساعد على التأثير على الدورة الدموية بشكل يجعلها متوافقة مع الحصول على نوم عميق ومريح.


وبما أن الجسم يحتاج للبرودة حتى ينعم بنوم طبيعي، فإنه يحتاج لفترة تصل إلى أكثر من 90 دقيقة ليبرد ويصبح جاهزاً للنوم، وفق ما نقل موقع "ميترو" الإلكتروني. 




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