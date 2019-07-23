الأردن:, لم, نتفق, مع, إسرائيل, لإغلاق, باب, الرحمة,

نفت المملكة الأردنية الهاشمية مزاعم إسرائيلية عن التوصل لاتفاق يقضي بإغلاق باب الرحمة في المسجد الأقصى 6 أشهر.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مصدر مسؤول قوله إنه "لا صحة لمزاعم صحافية إسرائيلية بخصوص مبنى باب الرحمة".وأضاف المصدر "لا أساس لهذه المزاعم وأن موقف الأردن الثابت أن باب الرحمة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وحكمه حكم المسجد الأقصى من جميع النواحي ويرفض أي محاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة.وأكد أنه لابد من ترميم الباب وإعادة وضعه كما كان قبل إغلاقه من قبل سلطات الاحتلال في آذار من عام 2003، مشددًا على ضرورة احترام صلاحيات إدارة أوقاف القدس الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك.