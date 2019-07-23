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نيمار يستقبل رسالة سلبية من برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يواصل مسؤولو برشلونة، فرض حالة من الغموض الشديد حول مدى جديتهم في إعادة النجم البرازيلي نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان.



ونقلت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية عن نظيرتها "موندو ديبورتيفو" تأكيد جوردي كاردونير نائب رئيس نادي برشلونة، أن الإدارة لا تعمل على إعادة نيمار لصفوف العملاق الكتالوني.


وأضاف كاردونير: "ملف نيمار لم يكن قيد الدراسة من الأساس، لقد أكد رئيس النادي نفس الرسالة".


واستدرك: "بالتأكيد في الوقت الحالي هناك مشاورات مكثفة بشأن نيمار، لكن يبدو أن هناك عدم ارتياح في الجانب الآخر الذي يخص النادي الباريسي".


وأكد نائب رئيس برشلونة: "لكن لم نحدد قيمة نيمار أو المبلغ المطلوب لهذه الصفقة المحتملة".


وأشارت تقارير صحفية عديدة إلى رغبة البارسا في استعادة نيمار بدون دفع أموال من خلال صفقة تبادلية تضم لاعبين من بين كوتينيو، عثمان ديمبلي، صامويل أومتيتي، إيفان راكيتيتش ونيلسون سيميدو.




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