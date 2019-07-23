تدهور, الحالة, الصحية, لفاروق, الفيشاوي, ..نجله, :حالتة, حرجة,

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أطلقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي خلال الفترة الماضية كليباً جديداً لثلاث...
أقيم مساء أمس حفل توزيع جوائز ” الميما MEMA ” لعام 2019 بأحد فنادق القاهرة وسط حضور...
كشف مصدر مقرب من النجم المصري ” عادل إمام ” عن تفكيره في اللجوء إلى مباحث...
توفيت اليوم الاثنين الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد، عن عمر يناهز ٣٤...
ستتكون لجنة تحكيم برنامج ذا فويس للموسم المقبل من احلام راغب علامة ومحمد حماقي...
هنأت الفنانة الاماراتية أحلام مصمم الأزياء العالمي إيلى صعب بزفاف ابنه، اذ...
نشرت الممثلة ستيفاني صليبا صورة جديدة تجمعها بابنة شقيقتها وقد بدا الشبه بينهما...
حرص عدد من الفنانين على إظهار دعمهم للمنتخب الجزائري، قبل المباراة الحاسمة للقب...
ضجت خلال الساعات الماضية مواقع التواصل الإجتماعي بأخبار تتحدث عن طلاق الفنانة...
تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يوثق تدشين تمثالاً من الشمع للفنانة...