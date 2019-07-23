تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-23 10:51:27 الأردن: لم نتفق مع إسرائيل لإغلاق باب الرحمة |  2019-07-23 10:33:03 الممرضون والممرضات يشرعون بإضراب مفتوح عن العمل |  2019-07-23 10:31:32 كيف ألقي القبض على بن لادن؟.. رئيس الوزراء الباكستاني يجيب |  2019-07-23 10:23:57 عيادات الإنجليزي للحمل والولادة تتجدد بأحدث جهاز أولتراساوند والأكثر تطورًا |  2019-07-23 09:52:09 الشيخ صياح الطوري شيخ العراقيب بالنقب يتنسم الحرية بعد اعتقاله 10 اشهر على خلفية نضاله وتمسكه بارضه |  2019-07-23 09:10:39 عطل فني في منظومة الحوسبة في وزارة المواصلات |  2019-07-23 09:39:27 ملكة جمال العراق تدافع عن المدون محمد سعود: “هل هذه اخلاق المسلمين؟” |  2019-07-23 09:33:24 المتابعة تحيي شيخ العراقيب بكسر قيود السجان والعودة لقريته |  2019-07-23 09:31:12 الوفد الإعلامي السعودي يزور الكنيست ومقدسيون يطردون صحفيا تجول في المسجد الاقصى المبارك |  2019-07-23 09:30:29 "حليب الحلزون".. لتأخير الشيخوخة!! |  2019-07-23 09:06:12 القدس - ضبط مخدرات - 1500 حبة اكستازي في سيارة واعتقال شابين من الطيبة - فيديو |  2019-07-23 06:59:25 حزب الله: صفقة القرن لن تتحقق وحماس تتقارب مع سوريا |  2019-07-23 06:30:22 الطقس - اجواء صيفية حارة حتى نهاية الاسبوع |  2019-07-23 06:55:16 مصرع الطفلة أسيل عبيات إثر سقوط تلفاز عليها في بيت لحم |  2019-07-22 23:05:08 نقابة الممرضين والممرضات في البلاد تعلن اضراب شامل في المستشفيات وصناديق المرضى |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    