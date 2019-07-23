الممرضون, والممرضات, يشرعون, بإضراب, مفتوح, عن, العمل,

يشهد الجهاز الصحي في البلاد اضرابًا بسبب إجراءات نقابية أعلنتها نقابة الممرضين والممرضات احتجاجًا على العبء الثقيل الملقاة على عاتقهم وعلى النقص في الملاكات.

ويشمل الاضراب العيادات والمعاهد والمراكز الاستشفائية اليومية في شتى المشافي.ويكون العمل في غرف العمليات بالمستشفيات حسب نظام الطوارئ. كما يتم توفير جميع الخدمات بشكل جزئي في وحدات العلاج المختلفة في انحاء البلاد.وتغلق مراكز صحة العائلة إلا واحدًا في كل مدينة.وتنوي وزارة الصحة الالتماس الى محكمة العمل في مسعى منها لوقف هذا الاضراب.