تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-23 10:33:03 الممرضون والممرضات يشرعون بإضراب مفتوح عن العمل |  2019-07-23 10:31:32 كيف ألقي القبض على بن لادن؟.. رئيس الوزراء الباكستاني يجيب |  2019-07-23 10:23:57 عيادات الإنجليزي للحمل والولادة تتجدد بأحدث جهاز أولتراساوند والأكثر تطورًا |  2019-07-23 09:52:09 الشيخ صياح الطوري شيخ العراقيب بالنقب يتنسم الحرية بعد اعتقاله 10 اشهر على خلفية نضاله وتمسكه بارضه |  2019-07-23 09:10:39 عطل فني في منظومة الحوسبة في وزارة المواصلات |  2019-07-23 09:39:27 ملكة جمال العراق تدافع عن المدون محمد سعود: “هل هذه اخلاق المسلمين؟” |  2019-07-23 09:33:24 المتابعة تحيي شيخ العراقيب بكسر قيود السجان والعودة لقريته |  2019-07-23 09:31:12 الوفد الإعلامي السعودي يزور الكنيست ومقدسيون يطردون صحفيا تجول في المسجد الاقصى المبارك |  2019-07-23 09:30:29 "حليب الحلزون".. لتأخير الشيخوخة!! |  2019-07-23 09:06:12 القدس - ضبط مخدرات - 1500 حبة اكستازي في سيارة واعتقال شابين من الطيبة - فيديو |  2019-07-23 06:59:25 حزب الله: صفقة القرن لن تتحقق وحماس تتقارب مع سوريا |  2019-07-23 06:30:22 الطقس - اجواء صيفية حارة حتى نهاية الاسبوع |  2019-07-23 06:55:16 مصرع الطفلة أسيل عبيات إثر سقوط تلفاز عليها في بيت لحم |  2019-07-22 23:05:08 نقابة الممرضين والممرضات في البلاد تعلن اضراب شامل في المستشفيات وصناديق المرضى |  2019-07-22 22:58:48 عرب الهيب:وفاة المربي مرعي حسن فلاح |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

كيف ألقي القبض على بن لادن؟.. رئيس الوزراء الباكستاني يجيب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



صرح رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” أمس الاثنين أن الاستخبارات الباكستانية قدمت لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) المعلومات التي سمحت لها بالعثور على مؤسس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن وقتله.


وقال عمران خان الذي يقوم بزيارة للولايات المتحدة إن “إدارة الاستخبارات (الباكستانية) هي من قدمت المعلومات التي سمحت (للأميركيين) بتحديد مكان أسامة بن لادن”.


وأضاف “إذا سألتم السي آي ايه (…) إدارة الاستخبارات (الباكستانية) هي من قدمت (المعلومات) عن مكان أولي بفضل معطيات هاتفية”.


وكانت باكستان ترفض حتى الآن إعطاء أي معلومات عن بن لادن الذي تمت مطاردته لسنوات قبل أن تقتله قوة أميركية خاصة في الثاني من أيار/مايو 2011 في منزله المحصن في أبوت أباد على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الشمال من العاصمة الباكستانية إسلام أباد.


لكن الجنرال الباكستاني المتقاعد أسد دراني الذي كان رئيس الاستخبارات بين 1990 و1992، ذكر في كتاب صدر في 2018 أن باكستان أبلغت واشنطن على الأرجح بمكان اختباء بن لادن “وادعت أنها لا تعرف شيئا”، لأن “التعاون مع الولايات المتحدة بشأن شخص مثل بن لادن كان يمكن أن يحرج الحكومة”.


ويزور عمران خان واشنطن حيث التقى الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأحد لمحاولة تعزيز العلاقات بين البلدين الحليفين.


وهي أول زيارة لبطل الكريكيت السابق إلى البيت الأبيض منذ انتخابه قبل عام في باكستان.




كلمات متعلقة

كيف, ألقي, القبض, على, بن, لادن؟.., رئيس, الوزراء, الباكستاني, يجيب,

تابعونــا

ملكة جمال العراق تدافع عن المدون محمد سعود: “هل هذه اخلاق المسلمين؟” ملكة جمال العراق تدافع عن المدون محمد سعود: “هل هذه اخلاق المسلمين؟” 2019-07-23 | 09:39:27

دافعت ” سارة عيدان ” ،ملكة جمال العراق السابقة، عن المدون السعودي محمد سعود...

حزب الله: صفقة القرن لن تتحقق وحماس تتقارب مع سوريا حزب الله: صفقة القرن لن تتحقق وحماس تتقارب مع سوريا 2019-07-23 | 06:59:25

قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، في مقابلة متلفزة أن صفقة القرن...

خامنئي يلتقي وفد حماس: صفقة القرن خطة خطيرة خامنئي يلتقي وفد حماس: صفقة القرن خطة خطيرة 2019-07-22 | 16:00:57

أفادت مصادر في ايران بأن المرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي استقبل اليوم...

البابا فرنسيس يطلب من الأسد مبادرات ملموسة من أجل السكان البابا فرنسيس يطلب من الأسد مبادرات ملموسة من أجل السكان 2019-07-22 | 14:52:52

أعلن الفاتيكان أن مبعوثا للبابا فرنسيس التقى الرئيس السوري بشار الأسد اليوم،...

نبأ وفاة أردوغان يهز تركيا.. ومصدر رئاسي يكشف الحقيقة نبأ وفاة أردوغان يهز تركيا.. ومصدر رئاسي يكشف الحقيقة 2019-07-22 | 13:46:24

تداولت مواقع التواصل الإعلامي، أنباء حول وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إثر...

إيران تعلن كشف هوية 17 "جاسوسا" مدربا من قبل CIA وإصدار حكم الإعدام بحق بعضهم إيران تعلن كشف هوية 17 "جاسوسا" مدربا من قبل CIA وإصدار حكم الإعدام بحق بعضهم 2019-07-22 | 10:18:06

أعلنت السلطات الإيرانية عن تفكيك شبكة من 17 "جاسوسا" قالت إنهم تلقوا تدريبات من قبل...

"ناسا" ترصد جسما غامضا عملاقا قرب الشمس (فيديو) "ناسا" ترصد جسما غامضا عملاقا قرب الشمس (فيديو) 2019-07-22 | 09:27:11

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مقطع فيديو لجسم مجهول بحجم كوكب يقف ساكنا قرب...

كوشنير يزور إسرائيل وبعض الدول العربية لدفع خطة السلام كوشنير يزور إسرائيل وبعض الدول العربية لدفع خطة السلام 2019-07-22 | 06:58:05

كشفت القناة الـ13 الإسرائيلية نقلاً عن مسؤولين أميركيين كبار صرّحوا لها أن صهر...

إسرائيل ترفع درجة الاستعداد تحسباً لاستهداف سفنها إسرائيل ترفع درجة الاستعداد تحسباً لاستهداف سفنها 2019-07-21 | 09:33:44

ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، أن إسرائيل تتخذ إجراءات جديدة، إثر احتجاز ناقلة...

رهط:تقديم تصريح مدع عام ضد مشتبه باطلاق نار واصابة اخر رهط:تقديم تصريح مدع عام ضد مشتبه باطلاق نار واصابة اخر 2019-07-21 | 09:26:39

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب:"تلقت الشرطة في تاريخ19.06.2019 بلاغ عن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نشأت ملحم اعتقال شمال البلاد هرب تنفيذ عملية نل ابيب مصرع لينا احمد شابة اطلاق نار الرامة قتيل مصاب حي الجنود المسرحين شرطة اسعاف حادث علي تحرير بشناق عرابة مدينة توأم بنات بعد 17 عاما . رزقا عملية زراعة ثالثةافتتاح العام الدراسي الجديد طلاب عودة مقاعد دراسة عرب استقبال طرعان حريق محل ملابس نسائية اضرار اطفائية اخماد النيران مدرسة ثانوية المغار أ قرية تحتفل احتفال تخريج فوج جديد من طلابها مشاركة اهالي الشاباك اعتقال خلية فتيان من بير السكة القاء الحجارة الزجاجات الحارقة على السيارات شارع 6 انقلاب سيارة نتسيرت عيلست اصابة 3 اشخاص شجرة انهارت انهيار على حافلة باص اصابة خطيرة بالغة شابة مسافرةكريات انا طعن شاب يهودي اصابة جنائي ظن انه عربي انتقام اصحابالقامةالتوقيت الشتوي غدا الخميس بدء العمل بموجب فصل الخريف العام 2016 لهفيم حادث طرق اصابة متوسطة سيارة شاحنة الشرطة اسعاف جمال ابو صيام رهط حادث طرق سائق شاحنة 6 قتلى من دير الاسد اكسال اصابات مشاركة واسعة عائدون الى اللجون قرية مهجرة مهرجان فعاليات ذكرى النكبة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com