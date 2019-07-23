عيادات, الإنجليزي, للحمل, والولادة, تتجدد, بأحدث, جهاز, أولتراساوند, والأكثر, تطورًا,

استلم الانجليزي للحمل والولادة هذا الأسبوع جهاز اولتراساوند جديد من الأحدث والأكثر تطورًا في مجال تشخيص الأمراض والمشاكل، لاستخدامه في وحدة الأولتراساوند في عيادات النساء ومتابعة الحمل التابعة للإنجليزي للحمل والولادة.

تواجد هذا الجهاز في عيادة متابعة الحمل، يساعد في تشخيص وضع الجنين خلال فحوصات الاولتراساوند الطبيعية خلال فترة الحمل، وتساهم بإعطاء صورة واضحة للجنين بأعلى المعايير وبدقة ووضوح متقدمين.الجهاز مجهّز بدوبلر متقدّم لفحص تدفّق الدم في المخ وفي الحبل السري للجنين، ويُساعد الأطبّاء بمتابعة ومراقبة وضعية الجنين خلال الحمل بشكل دقيق أكثر، وكشف حالات خاصة إن وجدت.فحوصات الأولتراساوند الخاصة تُجرى فقط في وحدة الأولتراساوند في الناصرة على يد الأطباء، د. سامي حداد، د. أسعد خوري، د. منى أغبارية ود. جيمي جدعون، والتقنّية إيفا كرم، ومن بين الفحوصات: فحوصات الأولتراساوند الاعتيادية، فحص شفافية الرقبة، مسح جنيني ثلاثي ورباعي الأبعاد، اولتراساوند للرحم، ومسح جنيني خاص لمشاكل خاصة وإكو قلب للجنين.عن أهمية تزويد عيادة متابعة الحمل في الانجليزي للحمل والولادة في الناصرة بأجهزة متطورة من هذا الطراز يقول د. جيمي جدعون، مدير قسم النساء والولادة في مستشفى الناصرة وأخصائي اولتراساوند: "إنّ من شأن هذه الأجهزة المساهمة في ضمان سلامة وأمان الحامل والجنين، فهو يساعد الأطباء من خلال تزويدهم بتفاصيل دقيقة وواضحة وتشخيص مشاكل محتملة."ويضيف د. جدعون: "إنّ التزود بهذه الأجهزة المتطوّرة وتأهيل طاقمنا لاستخدامها هو جزء من استراتيجيتنا بإعطاء خدمات شاملة وحديثة للحامل، وهو أيضًا حجر أساس للاستمرار بتطوير مركز حمل وولادة مميّز ومتطوّر أكثر يحرص على سلامة وأمن كل حامل ووالدة"من الجدير بالذكر، بأن عيادة متابعة الحمل في الانجليزي للحمل والولادة، ترافق النساء الحوامل من خلال طبيب/ة نساء وقابلة مؤهلة خلال فترة الحمل بهدف متابعة صحتها وصحة جنينها ومراقبة كافة فحوصاتها لتصل إلى لحظة ولادة مريحة وصحية أكثر، وتتواجد العيادات في المستشفى الانجليزي في الناصرة وفي مدينة أم الفحم.