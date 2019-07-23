مجموعة, لاﭘـيدوت, في, حفل, ولقاء, مميز, لعرض, منتجاتها,

استضاف مطعم " لوكاندة " في فندق رمادا في مدينة الناصرة مؤتمرا صحفيا لعرض منتجات مجموعة " لبيدوت " للنساء والاطفال . جدير بالذكر أن مجموعة لبيدوت تختصّ باستيراد، تسويق، وتوزيع تشكيلة واسعة من أدوية الوصفة الطبّية والأدوية بدون وصفة طبّية، ماركات البصريّات وصحّة العين، الأجهزة والتجهيز الطبّيّ، ومنتَجات الاستهلاك. تمثّل الشركة العشرات من الشركات العالمية الرائدة والماركات في مجال الصحّة وجودة الحياة.

تحدث خلال المؤتمر الصيدلي عامر اغباريه – صاحب صيدلية كلاب فارم في بنيامينا وشرح شرحا مفصلا عن منتجات الشركة وخاصيتها من خلال حديثه تطرق الى بعض الأدوية العلاجية نذكر منها :حديد من الطبيعة يعني سـﭙـاتون- سـﭙـاتون" هو مكمّل حديد يحتوي على مياه نبع غنيّة بالحديد. مصدر النبع في قرية ترفيو (Trefriw) في جبال سندونيا، شِمال ويلز، في بريطانيا.سـﭙـيد حلْق للأطفال- سـﭙـيد حلْق للأطفال هو عبارة عن مستحضَر طبّيّ يساعد في معالجة تلوّثات الحلق وآلامه لدى الأطفال. المستحضَر هو عبارة عن بخّاخ يحتوي على مكوّنات طبيعية 100%. سـﭙـيد حلْق للأطفال يساعد في وقف التلوّث وفي تخفيف الألم والاستثارةتاسِكتان!- هناك إسهال؟ هناك تاسِكتان تاسِكتان هو عبارة عن مستحضَر طبّيّ يُستخدم لتحسين العمل الفسيولوجيّ لجُدران الأمعاء. تمّ تطوير المنتَج للمساعدة في السيطرة على وفي تخفيف أمارات الإسهال التي تعود إلى أسباب مختلفة، من قبيل الضغط داخل البطن والتبرّز المتواتر. وهو – بشكل عامّ – فعّال خلال 12 ساعة.ريزالتس STOP! نضع حدًّا للقملبدروها فصلت السيدة –جيهان حربجي مندوبة طبية للمجتمع العربي لشركة لبيدوت – فصلت عن ماهية المنتجات وأشارت الى اهمية الإخذ بالحسبان دائما اختيار وشراء المنتجات الطبيعية وقالت : " مهم جدا ان نتابع المكونات للمنتجات التي تباع في الصيدليات والفارميم المختلفة واستشارة طبيب العائلة – واكدت ان مكونات منتجات لبيدوت هي طبيعية وتفي بالغرض والعلاج الفعال .وفي النهاية شكرتا كل من السيدة هادار فايزر واورلي برنيع مديرة المنتج الحضور الرائع وتفاعلهم مع اللقاء وشددت على أهمية اللقاء المجدد في المستقبل القريب