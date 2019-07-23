الشيخ, صياح, الطوري, شيخ, العراقيب, بالنقب, يتنسم, الحرية, بعد, اعتقاله, 10, اشهر, على, خلفية, نضاله, وتمسكه, بارضه,

تنسم الشيخ صياح الطوري شيخ قرية العراقيب في النقب صباح اليوم الثلاثاء الحرية بعد اعتقاله لمدة 10 اشهر على خلفية نضاله وتمسكه بارضه ومقارعة السلطات الاسرائيلية.

ونسبت إلى الأسير المحرر الطوري، نحو 40 تهمة قضائية، 19 تهمة منها متعلقة بـ"الاعتداء على أراضي الدولة"، و19 تهمة متعلقة بـ"اقتحام أرض عامة خلافا للقانون الإسرائيلي"، بالإضافة إلى تهمة واحدة متعلقة بـ"خرق أمر قضائي".وكان في استقبال الشيخ صيّاح جمع من النشطاء والحقوقيين في مدينتي اللد والرملة، وأفراد من عائلته.وقال رئيس المتابعة محمد بركة، إن الشيخ أبو عزيز، جعل من قرية العراقيب، وصموده عليها هو وأهله، رمزا لمعركة الصمود في صحراء النقب، في وجه مشاريع الاقتلاع والتهجير السلطوية، المستمرة في النقب بالذات منذ عام النكبة 1948. وقد جعل هذا الصمود، العراقيب، اسما عالميا، لدى قوى التحرر في العالم، من خلال روايتها، بات يعرف العالم أكثر ما يواجهه أهلنا في النقب، من مؤامرة اقتلاع وحصار، وظروف معيشية بائسة، بحكم سياسات التمييز العنصري.