عطل, فني, في, منظومة, الحوسبة, في, وزارة, المواصلات,

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نفت المملكة الأردنية الهاشمية مزاعم إسرائيلية عن التوصل لاتفاق يقضي بإغلاق باب...
يشهد الجهاز الصحي في البلاد اضرابًا بسبب إجراءات نقابية أعلنتها نقابة الممرضين...
استلم الانجليزي للحمل والولادة هذا الأسبوع جهاز اولتراساوند جديد من الأحدث...
تنسم الشيخ صياح الطوري شيخ قرية العراقيب في النقب صباح اليوم الثلاثاء الحرية بعد...
تحيي لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، الشيخ صيّاح الطوري (أبو عزيز)...
زار عدد من الإعلاميين السعوديين، الكنيست ، والتقوا رئيس لجنة الخارجية والأمن...
اعتقلت الشرطة في لواء القدس شابين في الثلاثينات من عمرهما من سكان مدينة الطيبة...
اصيب 3 اطفال اشقاء من قرية طرعان بحساسية وارتفاع في درجة حرارة اجسامهم ونقلهم...
اليوم الثلاثاء 2019/07/23: يستمر الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على...
لقيت الطفلة أسيل عبيات (5 أعوام) مصرعها، مساء اليوم الاثنين، جراء سقوط تلفاز عليها...