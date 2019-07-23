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عطل فني في منظومة الحوسبة في وزارة المواصلات



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تسبب عطل فني في منظومة الحوسبة في وزارة المواصلات صباح اليوم الثلاثاء  الى شلل تام في مكاتب الترخيص في انحاء البلاد وعدم تمكن تقديم الخدمات منها استصدار رخص سيارات وسياقة وغيرها.



ويشمل العطل ايضا تقديم خدمات مكاتب الترخيص في فروع البريد والاجهزة الاوتوماتيكية والموقع الرسمي على الانترنت.


وستعلن وزارة المواصلات عن عودة المنظومة المحوسبة بعد اصلاح الخلل .




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