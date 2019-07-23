تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-23 10:33:03 الممرضون والممرضات يشرعون بإضراب مفتوح عن العمل |  2019-07-23 10:31:32 كيف ألقي القبض على بن لادن؟.. رئيس الوزراء الباكستاني يجيب |  2019-07-23 10:23:57 عيادات الإنجليزي للحمل والولادة تتجدد بأحدث جهاز أولتراساوند والأكثر تطورًا |  2019-07-23 09:52:09 الشيخ صياح الطوري شيخ العراقيب بالنقب يتنسم الحرية بعد اعتقاله 10 اشهر على خلفية نضاله وتمسكه بارضه |  2019-07-23 09:10:39 عطل فني في منظومة الحوسبة في وزارة المواصلات |  2019-07-23 09:39:27 ملكة جمال العراق تدافع عن المدون محمد سعود: “هل هذه اخلاق المسلمين؟” |  2019-07-23 09:33:24 المتابعة تحيي شيخ العراقيب بكسر قيود السجان والعودة لقريته |  2019-07-23 09:31:12 الوفد الإعلامي السعودي يزور الكنيست ومقدسيون يطردون صحفيا تجول في المسجد الاقصى المبارك |  2019-07-23 09:30:29 "حليب الحلزون".. لتأخير الشيخوخة!! |  2019-07-23 09:06:12 القدس - ضبط مخدرات - 1500 حبة اكستازي في سيارة واعتقال شابين من الطيبة - فيديو |  2019-07-23 06:59:25 حزب الله: صفقة القرن لن تتحقق وحماس تتقارب مع سوريا |  2019-07-23 06:30:22 الطقس - اجواء صيفية حارة حتى نهاية الاسبوع |  2019-07-23 06:55:16 مصرع الطفلة أسيل عبيات إثر سقوط تلفاز عليها في بيت لحم |  2019-07-22 23:05:08 نقابة الممرضين والممرضات في البلاد تعلن اضراب شامل في المستشفيات وصناديق المرضى |  2019-07-22 22:58:48 عرب الهيب:وفاة المربي مرعي حسن فلاح |

الرئيسية | مرأة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

توقّفي عن رشِّ العطر على شعركِ.. والسبب!



  |     |   اضافة تعليق



تقوم النساء عادة وبطريقة عفوية برش العطر على شعرهنّ باعتبار أنّه يمنحه رائحة طيبة، إلا أنّ لذلك أضراراً لا بدَّ من معرفتها بهدف تجنّبها.



وبحسب ما أورد موقع “صبايا ستايل”، فإنّ العطور تحتوي على بعض المواد من الكحول والتي تجعل الشعر جافًا وتؤدّي إلى تقصّفه وتكسّره وتساقطه أيضاً.


وبحسب خبراء العناية بالشعر، فإنّ رذاذات الشعر لها التأثير نفسه على الشعر إلا أنّها لا تحتوي على الكمية المماثلة من الكحول وبالتالي فإنّ أضرارها أقلّ.




كلمات متعلقة

توقّفي, عن, رشِّ, العطر, على, شعركِ.., والسبب!,

تابعونــا

لصحة أظافرِك.. طرق إزالة المناكير من دون استخدام الأسيتون لصحة أظافرِك.. طرق إزالة المناكير من دون استخدام الأسيتون 2019-07-23 | 09:41:45

كثرة استخدام الأسيتون تتسبب في تقصّف الأظافر، إذ يحتوي على الكثير من المواد...

ما هو المقدار الصحيح لاستخدام كريمات الوقاية من الشمس؟ ما هو المقدار الصحيح لاستخدام كريمات الوقاية من الشمس؟ 2019-07-23 | 09:41:04

يعلم الجميع مدى أهمية الاستعانة بكريمات الوقاية من الشمس خاصة مع بدء دخول فصل...

crazy line وتشكيلة اكسسوارات الصيف لمظهر متكامل crazy line وتشكيلة اكسسوارات الصيف لمظهر متكامل 2019-07-22 | 09:45:30

عطلة الصيف في اوجها وكذلك رحلات السفر، ولذا وحتى في الرحلات من المهم للمرأة...

الحبس والغرامة لسيدة اطلعت على محتويات هاتف زوجها الحبس والغرامة لسيدة اطلعت على محتويات هاتف زوجها 2019-07-18 | 15:23:49

قضت محكمة الجنح في رأس الخيمة بتوقيع غرامة مالية بقيمة 3 آلاف درهم على زوجة خليجية...

محامي ملكة جمال موسكو يكشف حقيقة طلاقها من ملك ماليزيا محامي ملكة جمال موسكو يكشف حقيقة طلاقها من ملك ماليزيا 2019-07-18 | 13:13:02

قال المحامي الروسي، يفغيني تارلو، إن ملكة جمال موسكو عام 2015، أوكسانا فويفودينا،...

ميريام كلينك: أنا شر وسأذهب إلى جهنم! ميريام كلينك: أنا شر وسأذهب إلى جهنم! 2019-07-18 | 13:07:30

شاركت الفنانةاللبنانية المثيرة للجدل ميريام كلينك مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها...

6 أشياء مفاجئة قد تؤثر على بشرتك دون أن تدركها 6 أشياء مفاجئة قد تؤثر على بشرتك دون أن تدركها 2019-07-18 | 11:20:46

توجد العديد من العوامل المختلفة حولنا والتي تؤثر على صحة بشرتنا ومظهرها بطرق...

بالصور.. زفاف ملكة جمال بدينات العرب! بالصور.. زفاف ملكة جمال بدينات العرب! 2019-07-17 | 12:38:11

شاركت ملكة جمال بدينات العرب، جيسيكا صهيون، متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي...

الاستيقاظ مبكراً يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي الاستيقاظ مبكراً يقلل خطر الإصابة بسرطان الثدي 2019-07-16 | 10:30:45

تشير دراسة حديثة نشرت في دورية الطب البريطانية إلى أن النساء اللائي يفضلن...

طليقة وائل كفوري تدعو النساء للمطالبة بحقوقهن طليقة وائل كفوري تدعو النساء للمطالبة بحقوقهن 2019-07-16 | 10:24:35

تواصل زوجة ​وائل كفوري​ السابقة أنجيلا بشارة تفاعلها عبر مواقع التواصل...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع نورا وصايا الرملة الشابة حادث طرق مروع اصابة خطيرة شاب عربي اطلاق نار مدينة يافا تل ابيب شرطة اسعاف اصابة فتى قاصر عربي خلال عمله في مطعم مدينة حيفا مستشفى جراح شرطة بث مباشر دوري ابطال اوربا : بايرن بنفيكابث مباشر.دوري ابطال اورباصيام مرضى رمضان سكري مؤتمر طبي مستشفى الانجليزي الناصرة أطباء محمد زبيدات منيب طربيه تناوب نائب رئيس بلدية سخنين مازن غنايم تعيين مصرع اصابة شاب اخر اصابة متوسطة حادث طرق مروع شارع 6 الجنوب كريات جت صلاة جماعة حظر نشاط اسلامية الشيخ رائد صلاح ام الفحم احتراق حريق بيت سقف قرميد يركا اطفاء الحركة الاسلامية الشق الشمالي الالاف يتظاهرون نصرة ام الفحم حريق اندلاع النيران في دكان قرية ابو سنان اخماد اضرار جسيمة دون اصابات تذكر مطعم مقلاة بطاطا رضيع 10 اشهر غرق في دلو ماء دريجات كسيفة النقب مستشفى سوروكا بئر السبع شرطة وزير والأمن الداخلي أردان جلعاد يصل ام الفحم بلدية وسط حراسة مشددة وانتشار كبير الشرطةشجرة الميلاد طرعان اضاءة حفل قرية السبت مجلس محلي كفر مندا ندوة قضايا سكتم خارطة هيكلية حول تنظيم
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com