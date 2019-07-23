توقّفي, عن, رشِّ, العطر, على, شعركِ.., والسبب!,

تقوم النساء عادة وبطريقة عفوية برش العطر على شعرهنّ باعتبار أنّه يمنحه رائحة طيبة، إلا أنّ لذلك أضراراً لا بدَّ من معرفتها بهدف تجنّبها.

وبحسب ما أورد موقع “صبايا ستايل”، فإنّ العطور تحتوي على بعض المواد من الكحول والتي تجعل الشعر جافًا وتؤدّي إلى تقصّفه وتكسّره وتساقطه أيضاً.وبحسب خبراء العناية بالشعر، فإنّ رذاذات الشعر لها التأثير نفسه على الشعر إلا أنّها لا تحتوي على الكمية المماثلة من الكحول وبالتالي فإنّ أضرارها أقلّ.