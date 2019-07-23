لصحة, أظافرِك.., طرق, إزالة, المناكير, من, دون, استخدام, الأسيتون,

كثرة استخدام الأسيتون تتسبب في تقصّف الأظافر، إذ يحتوي على الكثير من المواد الكيميائية التي تضر بصحة أظافرِك، وتتسبب في تقصفها، بخاصة وإن كنتِ من هواة وضع المناكير بشكل دائم، فعليكِ بين الحين والآخر اعتماد بدائل غير الأسيتون لصحة أظافرِك.

سبراي الشعررشّي القليل منه على أظافرِك، ثم افركي المناكير بسرعة بقطعة قطنية حتى لا يتطاير الكحول الموجود في السبراي.الخل والليموناغمسي أصابعكِ في خليط من عصير الليمون والخل، واتركيها من دقيقة لدقيقتين، ثم أحضري قطعة قطنية وابدئي بإزالة المناكير بها، ثم كرري التجربة أكثر من مرة حتى تزيلي المناكير بالكامل.سبراي معطّر الجسمبالطريقة نفسها التي اعتمدتِها مع سبراي الشعر، اعتمديها مع معطّر الجسم، عن طريق رشّ القليل منه على أظافرِك، ثم مسحها جيدًا بقطعة قطنية.معجون الأسناناستخدمي النوع الخاص بتبييض الأسنان، وضعي القليل منه على أظافرِك، ثم افركيه جيدًا بقطعة قماش، حتى يتم إزالته.المناكير الداكنقد تستغربين أنه يمكنكِ إزالة المناكير بآخر مثله، ولكن المناكير بخاصة الداكن له قوة هائلة في إزالة المناكير، ضعيه على أظافركِ، وامسحيه بسرعة حتى لا يجفّ المناكير وتصعّبي الأمر أكثر.