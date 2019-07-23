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الوفد الإعلامي السعودي يزور الكنيست ومقدسيون يطردون صحفيا تجول في المسجد الاقصى المبارك



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



زار عدد من الإعلاميين السعوديين، الكنيست ، والتقوا رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية آفي ديختر من حزب الليكود.



وقد تحدث ديختر إليهم باللغة العربية قائلا إن دولة "اسرائيل" قررت أن تبني علاقات مع الدول العربية وتحديدا مع السعودية وعدم الانتظار حتى تقوم السلطة الفلسطينية بمكافحة الارهاب.


وشدد ديختر أمام ضيوفه السعوديين على أن السلطة الفلسطينية تدفع لـ"الإرهابيين" رواتب بأكثر من مليار شيكل في العام الواحد.


وفي سياق متصل قام عدد من الشبان الفلسطينيين بمهاجمة صحفي سعودي من الوفد الإعلامي الذي يزور البلاد في باحات المسجد الأقصى خلال وصوله هناك.


وأظهرت مقاطع مصورة للشبان وهم يبصقون على الإعلامي ويقذفونه بالزجاجات والكراسي والأحذية.




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