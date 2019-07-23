تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-23 10:51:27 الأردن: لم نتفق مع إسرائيل لإغلاق باب الرحمة |  2019-07-23 10:33:03 الممرضون والممرضات يشرعون بإضراب مفتوح عن العمل |  2019-07-23 10:31:32 كيف ألقي القبض على بن لادن؟.. رئيس الوزراء الباكستاني يجيب |  2019-07-23 10:23:57 عيادات الإنجليزي للحمل والولادة تتجدد بأحدث جهاز أولتراساوند والأكثر تطورًا |  2019-07-23 09:52:09 الشيخ صياح الطوري شيخ العراقيب بالنقب يتنسم الحرية بعد اعتقاله 10 اشهر على خلفية نضاله وتمسكه بارضه |  2019-07-23 09:10:39 عطل فني في منظومة الحوسبة في وزارة المواصلات |  2019-07-23 09:39:27 ملكة جمال العراق تدافع عن المدون محمد سعود: “هل هذه اخلاق المسلمين؟” |  2019-07-23 09:33:24 المتابعة تحيي شيخ العراقيب بكسر قيود السجان والعودة لقريته |  2019-07-23 09:31:12 الوفد الإعلامي السعودي يزور الكنيست ومقدسيون يطردون صحفيا تجول في المسجد الاقصى المبارك |  2019-07-23 09:30:29 "حليب الحلزون".. لتأخير الشيخوخة!! |  2019-07-23 09:06:12 القدس - ضبط مخدرات - 1500 حبة اكستازي في سيارة واعتقال شابين من الطيبة - فيديو |  2019-07-23 06:59:25 حزب الله: صفقة القرن لن تتحقق وحماس تتقارب مع سوريا |  2019-07-23 06:30:22 الطقس - اجواء صيفية حارة حتى نهاية الاسبوع |  2019-07-23 06:55:16 مصرع الطفلة أسيل عبيات إثر سقوط تلفاز عليها في بيت لحم |  2019-07-22 23:05:08 نقابة الممرضين والممرضات في البلاد تعلن اضراب شامل في المستشفيات وصناديق المرضى |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"حليب الحلزون".. لتأخير الشيخوخة!!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 شكل الحلزون مصدر إزعاج للمزارعين في تايلاند، طيلة أعوام، لكن هذا الحيوان الرخوي صار مصدرا مهما للدخل، مؤخرا، بعدما تحول إلى تجارة نفيسة تدر "ذهبا".



وبحسب ما نقلت صحيفة "غارديان" البريطانية، فإن مصانع مستحضرات التجميل العالمية صارت تطلب إفرازات الحلزون بشكل متزايد.


وأوضح المصدر أن هذه الإفرازات أو ما يعرف بـ"حليب الحلزون" مفيدة جدا في العناية بالجسم، فهي تساعد على تأخير علامات الشيخوخة، كما تمنح البشرة نضارة لافتة.


ويجري استخراج إفراز الحلزون وهو عبارة عن مخاط، ويزيد سعر هذه المادة على الذهب، وتشير التقديرات إلى أن تجارتها العالمية صارت تضاهي 314 مليون دولار في العالم.


وفي إقليم ناخون نايوك، الذي يبعد بساعتين عن عاصمة تايلاند، توجد حاليا أكثر من 80 مزرعة مخصصة للحلزون.


وتقول باتينيسيري تانغكيو، وهي مدرسة في الأصل، إنها بدأت عملها في هذا المجال من خلال شراء الحيوان الرخوي من مزارعي الأرز الذين كانوا يسعون إلى التخلص من الحلزون.


وتدفع السيدة دولارا واحدا مقابل الكيلوغرام، ثم تقوم باستخراج الإفراز الذي تبحث عنه الشركات المختصة في صناعة مستحضرات التجميل.


وأضافت أن المزارعين كانوا يلقون الحلزون على قارعة الطريق أو في الأنهار، لكنهم صاروا يكسبون المال من خلال بيعها.


ويقول العاملون في هذه الزراعة إنها لا تلحق أي أذى أو تعذيب بالحيوان، لأنها تجري من خلال سكب الماء على الحيوان الرخوي الذي يقوم بالإفراز، على نحو تلقائي، وبالتالي، فهو لا يتعرض للقتل.


وحين يدخل هذا المخاط في صناعة "ماسك" الوجه، فإن سعر المنتج يصل في بعض الأحيان إلى 300 دولار.




كلمات متعلقة

"حليب, الحلزون".., لتأخير, الشيخوخة!!,

تابعونــا

دراسة بريطانية تحذر من أضرار السكر الصناعي دراسة بريطانية تحذر من أضرار السكر الصناعي 2019-07-22 | 17:52:49

حذر خبراء في جامعة ساسكس البريطانية من أضرار السكر الصناعي "الأسبارتام" شائع...

الحيوانات تساعد المسنين في السيطرة على الآلام المزمنة الحيوانات تساعد المسنين في السيطرة على الآلام المزمنة 2019-07-22 | 16:00:02

توصل باحثون إلى أن أصحاب الحيوانات الأليفة من المسنين، قد يستطيعون الاستفادة...

هل الأرز الأبيض طعام صحي؟ هل الأرز الأبيض طعام صحي؟ 2019-07-22 | 14:46:24

الأرز الأبيض طعام مصنّع، لكنه يتعرّض إلى معالجة بسيطة تزيل قشرته التي تحتوي على...

كيف يؤثر وقف تناولك السكر على جسمك؟ كيف يؤثر وقف تناولك السكر على جسمك؟ 2019-07-22 | 13:30:24

كشفت خبيرة أخصائية في التغذية أن وقف استهلاك السكر (المسبب لإدمان يشبه إدمان...

دراسة تحذر من تفاقم مخاطر الملح على الصحة عام 2025! دراسة تحذر من تفاقم مخاطر الملح على الصحة عام 2025! 2019-07-22 | 10:50:44

قال باحثون بريطانيون إن الآلاف من الناس يموتون بأزمات قلبية وجلطات دماغية وسرطان...

نصائح تجنبك آلام الرقبة نصائح تجنبك آلام الرقبة 2019-07-22 | 09:33:27

مع نمط الحياة السريع وساعات العمل الطويلة، يعاني الكثير من الناس من أوجاع في...

مخاطر برد الصيف...8 دروع واقية من نزلة البرد مخاطر برد الصيف...8 دروع واقية من نزلة البرد 2019-07-20 | 12:52:20

تحدث كل عام نحو مليار حالة إصابة بنزلة البرد في الولايات المتحدة وحدها، وبالتالي...

الصحة العالمية: وباء إيبولا حالة طوارئ تثير القلق الصحة العالمية: وباء إيبولا حالة طوارئ تثير القلق 2019-07-20 | 07:00:33

أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الأربعاء أنّ وباء إيبولا الذي يتفشّى في جمهورية...

3 علامات خفية لنقص فيتامين حيوي في الجسم! 3 علامات خفية لنقص فيتامين حيوي في الجسم! 2019-07-19 | 13:00:23

يمكن أن تبدأ أعراض نقص فيتامين B12 بـ 3 علامات خفية يجب الحذر منها، ذلك أن عدم علاج...

خدعة شحن عبقرية يقدمها تحديث "أيفون" الجديد! خدعة شحن عبقرية يقدمها تحديث "أيفون" الجديد! 2019-07-19 | 09:22:53

أطلقت "أبل" تحديثا جديدا لنظام iOS يتضمن ميزة رائعة تجعل بطارية هاتف "أيفون" تدوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع سيارة اصطدام محطة الباص حافلات على شارع الشاطئ امرأة حادث طرق مروع تدافع عنيف الشرطة ايمن عودة رؤساء مجالس سلطات عربية اعتصام اضراب الطعام امام مستشفى العفولة القيق الاسير محمد عيسى ابو القيعان اتهام ادنته حورة السجن 3 سنوات داعش سوريا مجلس منير نبواني مصرع رجل محلي جولس اطلاق نار اصابة رجل سلمان عامر رئيس مجلس جولس ساحة قرية شرطة اسعاف اصابة حرجة خصم نقطتين هتافات عنصرية اتحاد ابناء سخنين مباراة جمهور ستاد تيدي باجواء مميزة، وبحضور العشرات من عائلات الطلاب واهالي جسر الزرقاء، احتفلت المدرسة الثانوية بجسر الزرقاء بتخريج الفوج الـ 24 بالقاعة الرياضياحتراق بيت اشتعال نار ام الفحم اضرار ممتلكات دون اصابات مصرع عامل سقط ورشة بناء طيرة الكرمل اسعاف شرطة تحقيق طمرة لدغة افعى سامة عامل مستشفى زهراوي طاقم طبي مدينة تأجل مباريات نهاية الاسبوع الفرق العربية اليهودية كرة القدم الاتحاد العام نهاية الاسبوع حادث طرق دراجة نارية سيارة خصوصية شارع كفر كنا رئيسي اصابة شاب المطران مدرسة ثانوية الناصرة تخريج الفوج ال 56 كيبوتس يفعات احتفال تحتفل الناصرة كرم مشعور كابتن ابناء هرتسليا درجة عليا فريق شارة مهام قيادة سائق حيفا كمال ذياب الفريديس مصرع 3 ضحايا من يافا شاحنة مفرق حادث طرق دامس مروع
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com