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لحظة تفجير بيوت في وادي حمص بصور باهر بالقدس
2019-07-23 09:19:27
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لحظة تفجير بيوت في وادي حمص بصور باهر بالقدس
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