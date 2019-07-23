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بصق وشتم وضرب .... طرد صحفي سعودي من المسجد الاقصى المبارك
2019-07-23 09:14:31
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بصق وشتم وطرد .... طرد صحفي سعودي من المسجد الاقصى المبارك
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بصق وشتم وضرب .... طرد صحفي سعودي من المسجد الاقصى المبارك
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