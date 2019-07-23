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القدس - ضبط مخدرات - 1500 حبة اكستازي في سيارة واعتقال شابين من الطيبة - فيديو



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت الشرطة في لواء القدس شابين في الثلاثينات من عمرهما من سكان مدينة الطيبة بعد ضبط مخدرات - 1500 حبة اكستازي يقدر ثمنها بعشرات الاف الشواقل ، في سيارتهما .


وكانت الشرطة اوقف الشابين في سيارتهما بمدينة القدسوخلال تفتيش السيارة  تم ضبط المخدرات .

وستنظر المحكمة اليوم بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهما .





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