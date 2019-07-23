القدس - ضبط مخدرات - 1500 حبة اكستازي في سيارة واعتقال شابين من الطيبة - فيديو

اعتقلت الشرطة في لواء القدس شابين في الثلاثينات من عمرهما من سكان مدينة الطيبة بعد ضبط مخدرات - 1500 حبة اكستازي يقدر ثمنها بعشرات الاف الشواقل ، في سيارتهما .

وكانت الشرطة اوقف الشابين في سيارتهما بمدينة القدسوخلال تفتيش السيارة تم ضبط المخدرات .وستنظر المحكمة اليوم بطلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبهين لاستكمال التحقيق معهما .