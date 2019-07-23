نقل, 3, اطفال, اشقاء, من, طرعان, الى, المستشفى, بعد, اصابتهم, بحساسية, اثر, وشم, حناء, وضعوه, خلال, رحلة, بشرم, الشيخ,

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نفت المملكة الأردنية الهاشمية مزاعم إسرائيلية عن التوصل لاتفاق يقضي بإغلاق باب...
يشهد الجهاز الصحي في البلاد اضرابًا بسبب إجراءات نقابية أعلنتها نقابة الممرضين...
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اليوم الثلاثاء 2019/07/23: يستمر الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على...
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