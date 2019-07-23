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نقل 3 اطفال اشقاء من طرعان الى المستشفى بعد اصابتهم بحساسية اثر وشم حناء وضعوه خلال رحلة بشرم الشيخ



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اصيب  3 اطفال اشقاء من قرية طرعان بحساسية وارتفاع في درجة حرارة اجسامهم ونقلهم للمستشفى بعد ان عادوا من رحلة استجمام مع العائلة في شرم الشيخ وهناك كانوا وضعوا وشم حناء على اجسامهم .



والد الاطفال قال في حديث للصنارة نت صباح اليوم الثلاثاء :"لدى عودتنا من رحلة استجمام في شرم الشيخ اصيب اولادي بحساسية (حكة قوية) وارتفاع في درجة حرارة اجسامهم وقمت على الفور بنقلهم للمستشفى هناك اتضح ان السبب ما هو الا وشم الحناء الذي وضعوه في شرم الشيخ خلال رحلتنا هناك ".


وتابع الاب :" ادعو الاهالي عدم السماح لاطفالهم بوضع وشم حناء خلال رحلاتهم  والحذر من هذه الظاهرة الخطيرة ".




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