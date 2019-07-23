الطقس - اجواء صيفية حارة حتى نهاية الاسبوع

اليوم الثلاثاء 2019/07/23: يستمر الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاربعاء 2019/07/24: يستمر الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من:1- التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.2- خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.