تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-23 10:51:27 الأردن: لم نتفق مع إسرائيل لإغلاق باب الرحمة |  2019-07-23 10:33:03 الممرضون والممرضات يشرعون بإضراب مفتوح عن العمل |  2019-07-23 10:31:32 كيف ألقي القبض على بن لادن؟.. رئيس الوزراء الباكستاني يجيب |  2019-07-23 10:23:57 عيادات الإنجليزي للحمل والولادة تتجدد بأحدث جهاز أولتراساوند والأكثر تطورًا |  2019-07-23 09:52:09 الشيخ صياح الطوري شيخ العراقيب بالنقب يتنسم الحرية بعد اعتقاله 10 اشهر على خلفية نضاله وتمسكه بارضه |  2019-07-23 09:10:39 عطل فني في منظومة الحوسبة في وزارة المواصلات |  2019-07-23 09:39:27 ملكة جمال العراق تدافع عن المدون محمد سعود: “هل هذه اخلاق المسلمين؟” |  2019-07-23 09:33:24 المتابعة تحيي شيخ العراقيب بكسر قيود السجان والعودة لقريته |  2019-07-23 09:31:12 الوفد الإعلامي السعودي يزور الكنيست ومقدسيون يطردون صحفيا تجول في المسجد الاقصى المبارك |  2019-07-23 09:30:29 "حليب الحلزون".. لتأخير الشيخوخة!! |  2019-07-23 09:06:12 القدس - ضبط مخدرات - 1500 حبة اكستازي في سيارة واعتقال شابين من الطيبة - فيديو |  2019-07-23 06:59:25 حزب الله: صفقة القرن لن تتحقق وحماس تتقارب مع سوريا |  2019-07-23 06:30:22 الطقس - اجواء صيفية حارة حتى نهاية الاسبوع |  2019-07-23 06:55:16 مصرع الطفلة أسيل عبيات إثر سقوط تلفاز عليها في بيت لحم |  2019-07-22 23:05:08 نقابة الممرضين والممرضات في البلاد تعلن اضراب شامل في المستشفيات وصناديق المرضى |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الطقس - اجواء صيفية حارة حتى نهاية الاسبوع



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اليوم الثلاثاء 2019/07/23: يستمر الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الاربعاء 2019/07/24: يستمر الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .


هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية  الأخوة المواطنين من:


1-    التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.


2-    خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة. 




كلمات متعلقة

الطقس, -, اجواء, صيفية, حارة, حتى, نهاية, الاسبوع,

تابعونــا

الأردن: لم نتفق مع إسرائيل لإغلاق باب الرحمة الأردن: لم نتفق مع إسرائيل لإغلاق باب الرحمة 2019-07-23 | 10:51:27

نفت المملكة الأردنية الهاشمية مزاعم إسرائيلية عن التوصل لاتفاق يقضي بإغلاق باب...

الممرضون والممرضات يشرعون بإضراب مفتوح عن العمل الممرضون والممرضات يشرعون بإضراب مفتوح عن العمل 2019-07-23 | 10:33:03

يشهد الجهاز الصحي في البلاد اضرابًا بسبب إجراءات نقابية أعلنتها نقابة الممرضين...

عيادات الإنجليزي للحمل والولادة تتجدد بأحدث جهاز أولتراساوند والأكثر تطورًا عيادات الإنجليزي للحمل والولادة تتجدد بأحدث جهاز أولتراساوند والأكثر تطورًا 2019-07-23 | 10:23:57

استلم الانجليزي للحمل والولادة هذا الأسبوع جهاز اولتراساوند جديد من الأحدث...

الشيخ صياح الطوري شيخ العراقيب بالنقب يتنسم الحرية بعد اعتقاله 10 اشهر على خلفية نضاله وتمسكه بارضه الشيخ صياح الطوري شيخ العراقيب بالنقب يتنسم الحرية بعد اعتقاله 10 اشهر على خلفية نضاله وتمسكه بارضه 2019-07-23 | 09:52:09

تنسم الشيخ صياح الطوري شيخ قرية العراقيب في النقب صباح اليوم الثلاثاء الحرية بعد...

عطل فني في منظومة الحوسبة في وزارة المواصلات عطل فني في منظومة الحوسبة في وزارة المواصلات 2019-07-23 | 09:10:39

تسبب عطل فني في منظومة الحوسبة في وزارة المواصلات صباح اليوم الثلاثاء الى شلل تام...

المتابعة تحيي شيخ العراقيب بكسر قيود السجان والعودة لقريته المتابعة تحيي شيخ العراقيب بكسر قيود السجان والعودة لقريته 2019-07-23 | 09:33:24

تحيي لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية، الشيخ صيّاح الطوري (أبو عزيز)...

الوفد الإعلامي السعودي يزور الكنيست ومقدسيون يطردون صحفيا تجول في المسجد الاقصى المبارك الوفد الإعلامي السعودي يزور الكنيست ومقدسيون يطردون صحفيا تجول في المسجد الاقصى المبارك 2019-07-23 | 09:31:12

زار عدد من الإعلاميين السعوديين، الكنيست ، والتقوا رئيس لجنة الخارجية والأمن...

القدس - ضبط مخدرات - 1500 حبة اكستازي في سيارة واعتقال شابين من الطيبة - فيديو القدس - ضبط مخدرات - 1500 حبة اكستازي في سيارة واعتقال شابين من الطيبة - فيديو 2019-07-23 | 09:06:12

اعتقلت الشرطة في لواء القدس شابين في الثلاثينات من عمرهما من سكان مدينة الطيبة...

نقل 3 اطفال اشقاء من طرعان الى المستشفى بعد اصابتهم بحساسية اثر وشم حناء وضعوه خلال رحلة بشرم الشيخ نقل 3 اطفال اشقاء من طرعان الى المستشفى بعد اصابتهم بحساسية اثر وشم حناء وضعوه خلال رحلة بشرم الشيخ 2019-07-23 | 09:03:02

اصيب 3 اطفال اشقاء من قرية طرعان بحساسية وارتفاع في درجة حرارة اجسامهم ونقلهم...

مصرع الطفلة أسيل عبيات إثر سقوط تلفاز عليها في بيت لحم مصرع الطفلة أسيل عبيات إثر سقوط تلفاز عليها في بيت لحم 2019-07-23 | 06:55:16

لقيت الطفلة أسيل عبيات (5 أعوام) مصرعها، مساء اليوم الاثنين، جراء سقوط تلفاز عليها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids طيرة الكرمل طالبين يهود اعتداء على عرب سكاكين فيسبوك نشر بوستات منشوراتلحوم 12 طن مصنع لحوم كفر كنا ضبط ابادة مصادرة الشرطة الصحة وزارة حفرة صرف صحي سقوطها راسكو نتسيرت عيليت مستشفى سيارة اسعاف طفل رضيع ترك على الدرج مبنى في الزبابدة قضاء جنين المنطقة الصناعية جولس اخماد حريق اشتعال شاحنة اطفاء زفولون كريستيانورونالدوهدفديربيريالمدريدكمال ذياب . سائق شاحنة سحب رخصة سياقة حتى انتهاء اجراءات قانونية الفريديس يافا قتل حادث طرق مروع ظاهرة التسول مشتبهين منطقة الناصرة الشرطة علي سلام رئيس اعتقالات الناصرة مخيم ضبط 37 فلسطينيا تصاريح بدون عمل اقامة البلاد الشرطة اعتقال سائق سخنين توقيف حاجز باقة الغربية مفرقعات 10 كراتين العاب ناريةاحتراق سيارتين الفريديس الشرطة تحقق ملابسات الحادث اطفاء نار اخماد رفض طلب الروم الارثوذوكس عماد جلال دكور انتخابات تأجيل الناصرة ادهم هادية اخاء الناصرة تكريم مباراة اللد مسيرة كروية ناجحة سامي شيخ يوسف الطيبة شارع 444 حادث طرق مروع سيارة اسعاف شرطة مدينة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com