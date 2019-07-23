مصرع, الطفلة, أسيل, عبيات, إثر, سقوط, تلفاز, عليها, في, بيت, لحم,

لقيت الطفلة أسيل عبيات (5 أعوام) مصرعها، مساء اليوم الاثنين، جراء سقوط تلفاز عليها في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر في الهلال الأحمر الفلسطيني، فرع بيت لحم، بأن الطفلة عبيات نقلت إلى المستوصف الطبي في البلدة حيث تبين إصابتها بكسر في الجمجمة جراء سقوط تلفاز عليها، وما لبثت أن فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.