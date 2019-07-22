نقابة, الممرضين, والممرضات, في, البلاد, تعلن, اضراب, شامل, في, المستشفيات, وصناديق, المرضى,

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حصدت الفرس اسطوره في الاسبوع الاخير بطولة بلجيكا لجمال الخيول العربيه الاصليه ،...
بعد التماس قدمه المحامي قيس يوسف ناصر لمحكمة العدل العليا ضد مخطط لبناء خط وابراج...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
قام وفد عن الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، يرأسه عضو الكنيست د. منصور عباس...
المربي محمد عبدالله سواعد مديراً للمدرسة الاعدادية وادي سلامة بعد فوزه...
قدمت النيابة العامة اليوم الاثنين لائحة اتهام للمحكمة المركزية في حيفا ضد شابين...
قام النائب د. يوسف جبارين بزيارةٍ تضامنية الى خيمة الاعتصام الّتي تم نصبها امام...
اطلقت الهند اليوم بنجاح مركبة فضائية الى القمر اطلق عليها اسم "تشاندرايان-2". وذكرت...
جاء في بيان صادر عن لجنة المتابعة:"تدين لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية،...
أعلنت هيئة حماية المستهلك أن يوم الخميس القادم، سيدخل قانون الـ6 دقائق حيز...