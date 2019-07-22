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نقابة الممرضين والممرضات في البلاد تعلن اضراب شامل في المستشفيات وصناديق المرضى



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اعلنت نقابة الممرضين الممرضات اضراب شامل في المستشفيات وصناديق المرضى والعيادات الطبية في البلاد وذلك بعد جلسة مفاوضات بين النقابة وممثلين عن وزارتي الصحة والمالية , حيث انتهت الجلسة بدون اي قرار .


وجاء هذا القرار بعد تهديدات وزارة الصحة بتقليص أجور الممرضات .
ومن جهته أعرب رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد امس (الاحد) عن دعمه لنضال الممرضين والممرضات ونضال رئيسة نقابة (هستدروت) الممرضين والممرضات  إيلانا كوهين ، ضد تهديدات وزارة الصحة بتقليص أجورهم. 
وفي رسالة عاجلة أرسلها بار دافيد إلى مدير عام وزارة الصحة موشي بار سيمان توف ، حذر رئيس الهستدروت من أنه إذا لم تتراجع وزارة الصحة عن التهديدات ضد الممرضين والممرضات فسوف تعمل الهستدروت بكامل قوتها من أجل تغيير هذا القرار ، حتى اذا اضطرت الى  الاعلان عن إضراب شامل في الجهاز الصحي خلال الأيام المقبلة.
نقابة الممرضين والممرضات في البلاد تعلن اضراب شامل في المستشفيات وصناديق المرضى




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