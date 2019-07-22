نقابة, الممرضين, والممرضات, في, البلاد, تعلن, اضراب, شامل, في, المستشفيات, وصناديق, المرضى,

اعلنت نقابة الممرضين الممرضات اضراب شامل في المستشفيات وصناديق المرضى والعيادات الطبية في البلاد وذلك بعد جلسة مفاوضات بين النقابة وممثلين عن وزارتي الصحة والمالية , حيث انتهت الجلسة بدون اي قرار .

وجاء هذا القرار بعد تهديدات وزارة الصحة بتقليص أجور الممرضات .ومن جهته أعرب رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد امس (الاحد) عن دعمه لنضال الممرضين والممرضات ونضال رئيسة نقابة (هستدروت) الممرضين والممرضات إيلانا كوهين ، ضد تهديدات وزارة الصحة بتقليص أجورهم.وفي رسالة عاجلة أرسلها بار دافيد إلى مدير عام وزارة الصحة موشي بار سيمان توف ، حذر رئيس الهستدروت من أنه إذا لم تتراجع وزارة الصحة عن التهديدات ضد الممرضين والممرضات فسوف تعمل الهستدروت بكامل قوتها من أجل تغيير هذا القرار ، حتى اذا اضطرت الى الاعلان عن إضراب شامل في الجهاز الصحي خلال الأيام المقبلة.