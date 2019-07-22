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جريزمان: صفقة نيمار معقدة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أبدى أنطوان جريزمان، مهاجم برشلونة، إعجابه الشديد بفريق ليفربول، كاشفًا في الوقت ذاته عن كواليس رفضه الانضمام إلى مانشستر يونايتد، ومشيدا بالنجم البرازيلي نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان.

وقال جريزمان في حوار أجرته معه شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "أنا معجب بفريق ليفربول بسبب حماس جماهيره، وأتمنى يومًا ما أن يفوز بلقب الدوري الإنجليزي".
وأضاف النجم الفرنسي: "كنت على وشك الانتقال لمانشستر يونايتد، لكنني كنت سعيدًا في صفوف أتلتيكو مدريد، وأجواء اللعب في الليجا".
وأشار جريزمان إلى تطلعه للعب بجوار مواطنه ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال، قائلاً "لاكازيت صديقي ولعبنا سويًا في منتخب فرنسا، كما أنه موهوب للغاية".
وتطرق أنطوان جريزمان للحديث عن الصفقة المحتملة بعودة نيمار لصفوف برشلونة، قائلا: "إنها صفقة معقدة للغاية ولن تتم بسهولة، لكنه لاعب رائع، لقد تعرض لإصابتين، إلا أنه يبقى لاعب على أعلى مستوى".
وتابع: "لدينا أيضا لاعبون آخرون مميزون مثل عثمان ديمبلي، وكوتينيو، ومالكوم. هم عناصر في منتهى الأهمية، ونتمنى أن نحقق إنجازات كبيرة سويًا".
جريزمان: صفقة نيمار معقدة




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