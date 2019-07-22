جريزمان:, صفقة, نيمار, معقدة,

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كشف تقرير صحفي إسباني، عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا...
رفض ريال مدريد الإسباني، 6 عروض من نادي ليفربول الإنجليزي من أجل ضم لاعب خط الوسط...
قال المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان، المنضم حديثًا لصفوف برشلونة، إن ليونيل ميسي...
أثار تصرف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إعجاب الجماهير مع طفل اقتحم الملعب...
طلب نجم المنتخب المصري، ونادي ليفربول الإنجليزي، الحصول على 30 مليون يورو سنويا من...
تلوح في الأفق بوادر أزمة بين كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس، ومدربه الجديد...
كشفت صحيفة "صن"الإنجليزية عن تلقي النجم الويلزي غاريث بيل لاعب ريال مدريد عرضا من...
يتطلع مانويل فالس، رئيس وزراء فرنسا السابق، لعودة البرازيلي نيمار جونيور نجم...
علَّق جوناثان بارنيت، وكيل جاريث بيل نجم ريال مدريد، على تصريحات زين الدين زيدان،...
نفى مسئولو باريس سان جيرمان، وصول أي عرض رسمي لبيع لاعبه البرازيلي نيمار جونيور،...